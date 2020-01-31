Олег Николаев: чиновнику надо чувствовать ответственность за поведение

Олег Николаев , назначенный в среду временно исполняющим обязанности главы Чувашии после отстранения Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, дал первое интервью в новой должности РИА Новости. Он рассказал, какие основные задачи стоят перед ним на новом посту, по какому принципу будет формироваться новое правительство региона и почему каждому чиновнику нужно следить за корректностью своего поведения. Беседовала Светлана Задера.

— Олег Алексеевич, успели ли вы уже встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным или кем-то из членов нового правительства? Если да, то что обсуждали?

— Пока еще не встречался, но думаю, что в ближайшее время обязательно встретимся.

— Какие-то встречи уже намечены?

— Пока нет.

— Что планируете обсудить с членами правительства в первую очередь?

— В первую очередь, конечно, будем обсуждать те задачи, которые стоят перед органами исполнительной власти Чувашской Республики в разрезе реализации национальных проектах. Чувашия участвует в 52 направлениях, и здесь очень важно нам скоординировать наши действия, причем эти действия должны быть скоординированы таким образом, чтобы каждый вложенный рубль – неважно, федеральный или региональный, – давал максимальный эффект. А эффект должен заключаться не в красивых отчетах, что мы что-то сделали и освоили какое-то количество денег, а, допустим, в километрах дорог, в определенном количестве мест в детских садиках, построенных школах или иных натуральных выражениях, которые люди должны почувствовать или увидеть своими глазами.

— Какие основные задачи и цели вы ставите перед собой на ближайший год?

— Цели на сегодняшний день такие, чтобы каждый человек, живущий в Чувашской Республике, почувствовал, что он реально влияет на ситуацию как минимум на той территории, где он проживает, что его слышат, что его действия приносят какой-то результат. Мне кажется, это как раз будет тем главным индикатором деятельности руководителя республики – организовать работу таким образом, чтобы все люди объединились вокруг решения конкретных задач, которые стоят перед республикой и перед страной.

— Какие задачи вам поставил президент Владимир Путин во время вашей встречи? Конечно, многие задачи президент обозначил в послании, но были ли пожелания именно вам?

— Учитывая, что послание длилось больше часа, а встреча существенно меньше, конечно же, была абсолютная конкретика, что важно делать свою работу таким образом, чтобы люди почувствовали конкретный результат. Чтобы, придя на свое рабочее место, это я так воспринял, сделать все для того, чтобы консолидировать всех, все институты гражданского общества на реализацию конкретных проектов. А чтобы сами проекты появились, надо побудить людей, чтобы они их инициировали. Получается достаточно сложная схема. Мы своими действиями инициируем эти проекты, собираем, соответствующим образом организовываем их реализацию. Дальше стоит задача максимально использовать для этого все те ресурсы, которые выделяются в рамках национальных проектов.

— Вы уже говорили, что не хотите комментировать поведение вашего предшественника, однако в последнее время в России было много историй, связанных с некорректным поведением чиновников. Считаете ли вы, что нужно создавать какой-то кодекс поведения для представителей власти?

— Думаю, что все это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше, другое дело, наверное, сложно будет их все изучить. Но для того, чтобы коллеги, и в том числе я лично, чувствовали ответственность, как раз есть вы – журналисты. Вы способны очень быстро, используя современные инструменты распространения информации, доставить тот или иной контент до широких масс. В этой связи, конечно, сама ситуация и понимание этого налагает на чиновника любого уровня серьезную ответственность.

— Важная тема для всех регионов – угроза распространения коронавируса из Китая. Есть ли опасность для Чувашии и как эта ситуация может повлиять на сотрудничество региона с китайскими партнерами?

— У Чувашии есть отношения с Китайской Народной Республикой, и даже есть проект строительства китайского агропарка – он включен в список приоритетных проектов, которые реализуются в рамках российско-китайских взаимоотношений. Но реализация данного проекта не предполагает массового посещения Чувашии нашими китайскими коллегами. Тем не менее, ввиду того, что вирус распространяется очень динамично и стремительно, надо оценить риски. Буквально в ближайшее время я намерен заслушать соответствующую информацию от наших коллег по линии Минздрава и Роспотребнадзора, насколько именно для Чувашии такие риски существуют, оценить и, возможно, предпринять какие-то меры, чтобы нивелировать возможность реализации этих рисков.

— Чувашия входит в десятку регионов с низкими показателями социально-экономического развития, региону был назначен куратор – глава Минпромторга Денис Мантуров. Он сохранит кураторство над регионом?

— Одна из моих приоритетных задач на сегодняшний день – детально изучить эту программу, вникнуть. Здесь задача достаточно простая: нам надо посмотреть наши внутренние резервы – те проекты, которые имеются в потенциале республики. Предусмотрена дополнительная поддержка этих десяти регионов.

Конечно, сам факт, что Чувашия попала в число регионов с низкими показателями бюджетной обеспеченности, это достаточно неприятный фактор. Но с другой стороны, фиксируя эту ситуацию, Российская Федерация предложила сразу же меры поддержки по устранению этого обстоятельства, для нас это открывает определенные возможности. Мы должны серьезно поработать, чтобы решить задачи, которые ставит президент – и по повышению доходов населения, и по повышению качества жизни населения. Получается, у нас условия получения федерального финансирования более, я бы так сказал, привлекательные, чем у других коллег, которые тоже являются регионами-реципиентами.

— Когда планируется отставка регионального правительства?

— Планирую завтра (в пятницу – прим. ред.) встретиться со всеми членами правительства, на этой встрече я объявлю об отставке правительства, но попрошу коллег исполнять свои обязанности до принятия новых решений (правительство Чувашии ушло в отставку в пятницу утром – прим. ред.). Новые решения, очевидно, будут связаны с тем, насколько необходимо будет обновление. Самое решение о степени обновления будет исходить из того, насколько будут люди, которые сегодня занимают те или иные позиции, понимать, что надо делать, чтобы достичь тех целевых показателей, которые нам обозначил президент страны.

— Вы успели поработать главой комитета по делам национальностей в Госдуме, этот опыт как-то поможет вам в новой работе?

— К сожалению, опыта как такового не получилось, меня только на прошлой неделе назначили, я только-только начал вникать в дела комитета, хотя многие моменты этой сферы мне были знакомы. Но по мере погружения в дела комитета я понял, что это все намного шире и глубже, чем мне первоначально казалось. Но сам факт того, что я слегка погрузился, конечно, определенным образом будет влиять.