Пассажиры заблокированного в Италии лайнера начали сходить на берег

РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту Круизный лайнер Costa Smeralda, который с утра четверга был заблокирован в порту итальянского города Чивитавеккья из-за подозрений на коронавирус на борту, начал выгрузку пассажиров, передают местные телеканалы.

На берег должны сойти свыше 1,1 тыс человек, на месте высадки их ждут несколько десятков автобусов. Вскоре на борт взойдут около тысячи пассажиров, которые должны были оказаться на нем еще сутки назад. В ожидании посадки судовладелец предложил им размещение в окрестных отелях и ужин. Как ожидается, судно продолжил рейс по немного измененному маршруту, без остановке в порту Специи.

В четверг пассажиры круизного лайнера итальянской компании Costa Crociere оказались заблокированы в порту Чивитавеккья в 100 километрах от Рима из-за подозрения на респираторное заболевание у 54-летней женщины из Макао. По словам пассажиров, на судне находились свыше шести тысяч человек. По уточненным данным, симптомы гриппа наблюдались только у женщины, ее муж помещен вместе с ней в медицинское отделение корабля из предосторожности.

Минздрав Италии со ссылкой на результаты анализов Национального института инфекционных заболеваний объявил лайнер свободным от санитарного надзора. Отмечается, что соответствующее распоряжение было передано властям порта.