Врио главы Чувашии оценит риски распространения коронавируса

ЧЕБОКСАРЫ, 31 янв – РИА Новости. Риски распространения Риски распространения коронавируса и меры по его предотвращению на территории Чувашии будут рассмотрены в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости врио главы республики Олег Николаев

"У Чувашии выстроены отношения с Китайской Народной Республикой, и даже есть проект строительства китайского агропарка – он включен в список приоритетных проектов, которые реализуются в рамках российско-китайских взаимоотношений. Но реализация данного проекта не предполагает массового посещения Чувашии нашими китайскими коллегами", - сказал Николаев.

Тем не менее, ввиду того что вирус распространяется очень динамично, необходимо оценить риски.

"Буквально в ближайшее время я намерен заслушать соответствующую информацию от наших коллег по линии Минздрава и Роспотребнадзора - насколько именно для Чувашии такие риски существуют, оценить и, возможно, предпринять какие-то меры, чтобы нивелировать возможность реализации этих рисков", - подчеркнул врио главы республики.