Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая

"В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников-граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.