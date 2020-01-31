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Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая
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РИА Новости

Роспотребнадзор предложил продлить отпуск работникам из Китая

10:43 31.01.2020 (обновлено: 11:49 31.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Иностранные туристы в защитных масках на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор предложил работодателям в случае наличия работников из КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба ведомства.
"В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, в адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников-граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.
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На заседании Российской трёхсторонней комиссии вице-премьер Татьяна Голикова попросила обратиться к работодателям с рекомендацией продлить отпуск их сотрудникам, если они являются гражданами КНР и находятся там в отпуске, до особого распоряжения.
Она отметила, что такое обращение продиктовано необходимостью сохранения здоровья граждан и безопасности страны. Ограничения будут ослаблять, если ситуация начнёт улучшаться, добавила вице-премьер.
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