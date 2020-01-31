Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Председатель Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

"Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь", — сказала она РИА Новости.

Она добавила, что сегодня снова посетит одну из блокадниц, чтобы передать ей обещанную во время предыдущей встречи инвалидную коляску.

В день снятия блокады Ленинграда , 27 января, керченские чиновники организовали поздравление 11 живущих в городе блокадников. Это вызвало большой общественный резонанс. Особенно пользователей соцсетей возмутили фото, на котором делегация горсовета во главе с Хужиной вручает ветеранам медали, цветы и, как кажется на первый взгляд, обычные батоны белого хлеба. При этом пользователи обратили внимание на контраст между чиновницами в шубах и пожилыми женщинами в обычной домашней одежде.

Позже Хужина пояснила, что ветеранам вручили не батоны, а караимские пироги ручной работы. Встречи с блокадниками, по ее словам, проходили в гостеприимной атмосфере.

Власти Крыма резко отрицательно отозвались об этой истории, глава республики Сергей Аксенов назвал ее дикой и отметил, что чиновницы должны быть уволены. Накануне вечером стало известно, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.

Решение Хужиной отозвать заявление вызвало возмущение Аксенова.

"Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", — написал он в Facebook

Глава Крыма добавил, что если в течение сегодняшнего дня его требование об увольнении Хужиной и ее заместительницы не будет исполнено, то в понедельник он приедет в Керчь, где на внеочередной сессии горсовета "будет поставлена точка в этом вопросе".