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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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РИА Новости

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

10:34 31.01.2020 (обновлено: 11:30 31.01.2020)
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© Фото : официальный сайт МО город КерчьПредседатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
Председатель горсовета Керчи Мая Хужина во время визита к блокадникам, проживающим в Керчи
© Фото : официальный сайт МО город Керчь
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв — РИА Новости. Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

"Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь", — сказала она РИА Новости.

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Она добавила, что сегодня снова посетит одну из блокадниц, чтобы передать ей обещанную во время предыдущей встречи инвалидную коляску.
В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, керченские чиновники организовали поздравление 11 живущих в городе блокадников. Это вызвало большой общественный резонанс. Особенно пользователей соцсетей возмутили фото, на котором делегация горсовета во главе с Хужиной вручает ветеранам медали, цветы и, как кажется на первый взгляд, обычные батоны белого хлеба. При этом пользователи обратили внимание на контраст между чиновницами в шубах и пожилыми женщинами в обычной домашней одежде.
Позже Хужина пояснила, что ветеранам вручили не батоны, а караимские пироги ручной работы. Встречи с блокадниками, по ее словам, проходили в гостеприимной атмосфере.
Власти Крыма резко отрицательно отозвались об этой истории, глава республики Сергей Аксенов назвал ее дикой и отметил, что чиновницы должны быть уволены. Накануне вечером стало известно, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
Решение Хужиной отозвать заявление вызвало возмущение Аксенова.
"Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", — написал он в Facebook.
Глава Крыма добавил, что если в течение сегодняшнего дня его требование об увольнении Хужиной и ее заместительницы не будет исполнено, то в понедельник он приедет в Керчь, где на внеочередной сессии горсовета "будет поставлена точка в этом вопросе".
"Посмотрим, где они смогут после этого работать", — заключил Аксенов.
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КерчьБлокада Ленинграда (1941-1944)КрымОбщество
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Я не понимаю - они должны были в домашних халатах или в лохмотьях к блокадникам прийти?! В чём "дикость"-то?! Пироги подарили? И что из этого? В чём унижение блокадников???
31 января, 11:07
andshumili
22134220246
Даже уйти по-человечески не могут!
31 января, 11:11
Olga Trifonova
262730175
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