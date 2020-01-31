Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-01-31T12:28+0300
https://ria.ru/20200131/1564093541.html
В РПЦ назвали способ противостоять деструктивным течениям в религии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:191:2907:1826_1036x0_80_0_0_d0591a710da526f86105eb4336cc531b.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали способ противостоять деструктивным течениям в религии

10:30 31.01.2020 (обновлено: 12:28 31.01.2020)
617
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Изучение теологии является "иммунитетом" к распространению различных деструктивных течений в сфере религии, заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, в последние четыре года церковь заметно активизировала сотрудничество со светскими высшими учебными заведениями, и возрастает интерес к образовательным программам по теологии в различных регионах, в том числе в Москве.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
3 октября 2019, 16:50Религия и мировоззрение
РПЦ планирует издать 34 учебника для теологов
"Мы достигли понимания между светскими университетами и религиозными конфессиями в том, что теологическая, религиозная грамотность - это расширение горизонтов современного молодого человека, это приобщение к культурным и духовным богатствам многовековой религиозной традиции. И это иммунитет по отношению к безответственным попыткам людей, которые представляют деструктивные течения, спекулируя на невежестве молодых людей в вопросах богословия", - сказал митрополит.
Собеседник агентства полагает, что "изучение теологии - вопрос безопасности нашего Отечества".
Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.
Читайте полный текст интервью митрополита Илариона >>
17301120
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигияМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Иларион: изучение теологии – вопрос безопасности
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Москвы прокомментировал идею значительно ограничить аборты
Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена Родительская слава семье Натальи и Павла Тайченачевых из Республики Алтай
В РПЦ поддержали идею защитить традиционную семью Конституцией
Объявление о службе патриарха Варфоломея в базилике Ахиропиитос в Салониках 19 октября 2019 года
Иерарх: Константинополь устранился от диалога о кризисе православия
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
"Даешь восточного папу!" Битва ЦРУ за влияние над христианами
Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин и председатель Мосгордумы Владимир Платонов на Рождественских парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ
МГД решит вопрос об установке памятника Чаплину, если будет обращение
Прихожане во время причастия на богослужении в крупнейшем русском храме Лондона — Успенском кафедральном соборе Сурожской епархии Русской православной церкви
Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя
Скорая помощь в Индии
В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
Пиотровский объяснил, зачем нужна поправка про культуру в Конституции
Лауреат Национальной премии Медиа-менеджер России - 2019 заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Наталья Лосева после церемонии награждения
Лосева: РПЦ беспрецедентно открыта к обществу
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
Есть ли какие-то изменения в богослужебной практике в случае эпидемий?
Газодобывающее предприятие
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"
Зона таможенного контроля
Во Владивостоке задержали свыше 1,6 тысячи игрушечных "АК-47"
Выпускники ВУЗа
Иерарх: ежегодно ВАК аттестует в среднем две диссертации по теологии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния