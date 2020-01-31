В РПЦ назвали способ противостоять деструктивным течениям в религии

"Мы достигли понимания между светскими университетами и религиозными конфессиями в том, что теологическая, религиозная грамотность - это расширение горизонтов современного молодого человека, это приобщение к культурным и духовным богатствам многовековой религиозной традиции. И это иммунитет по отношению к безответственным попыткам людей, которые представляют деструктивные течения, спекулируя на невежестве молодых людей в вопросах богословия", - сказал митрополит.