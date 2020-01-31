В РПЦ назвали способ противостоять деструктивным течениям в религии

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Изучение теологии является "иммунитетом" к распространению различных деструктивных течений в сфере религии, заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, в последние четыре года церковь заметно активизировала сотрудничество со светскими высшими учебными заведениями, и возрастает интерес к образовательным программам по теологии в различных регионах, в том числе в Москве.
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"Мы достигли понимания между светскими университетами и религиозными конфессиями в том, что теологическая, религиозная грамотность - это расширение горизонтов современного молодого человека, это приобщение к культурным и духовным богатствам многовековой религиозной традиции. И это иммунитет по отношению к безответственным попыткам людей, которые представляют деструктивные течения, спекулируя на невежестве молодых людей в вопросах богословия", - сказал митрополит.
Собеседник агентства полагает, что "изучение теологии - вопрос безопасности нашего Отечества".
Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы.