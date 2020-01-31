Митрополит Иларион: изучение теологии – вопрос безопасности

Несмотря на официальное признание еще несколько лет назад, теология продолжает оставаться самой таинственной для современной России наукой. Кто и как сегодня занимается ее развитием, каковы задачи Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) и Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), чему у нас учатся иностранцы и как отразится на богословском образовании новый состав правительства РФ – рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости ректор ОЦАД, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка, прошло уже 4 года с момента признания теологии наукой. Удалось ли органично вписать ее в современное научно-образовательное пространство?

- Первостепенные задачи после официального признания теологии самостоятельной отраслью науки заключались в том, чтобы создать экспертный и диссертационный советы по теологии, "запустить" новую научную специальность, разработать "теологический паспорт". Эта работа осуществлялась экспертами ВАК в несколько этапов и в тесном сотрудничестве с Русской православной церковью, Межрелигиозным советом России. В настоящее время эта работа близка к завершению.

В последние четыре года Церковь заметно активизировала сотрудничество со светскими высшими учебными заведениями. Возрастает интерес к образовательным программам по теологии в различных регионах, в том числе в Москве.

Мы достигли понимания между светскими университетами и религиозными конфессиями в том, что теологическая, религиозная грамотность – это расширение горизонтов современного молодого человека.

Это приобщение к культурным и духовным богатствам многовековой религиозной традиции. И это иммунитет по отношению к безответственным попыткам людей, которые представляют деструктивные течения, спекулируя на невежестве молодых людей в вопросах богословия.

Я не раз говорил о том, что изучение теологии – вопрос безопасности нашего Отечества.

Да, а сколько уже диссертаций по теологии защищено в России? Могли бы назвать самые интересные темы работ? Какую новизну и пользу они несут сегодня?

- Хочу упомянуть две работы. Это диссертация протоиерея Павла Хондзинского "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского" и диссертация протоиерея Олега Давыденкова "Христологическая система умеренного монофизитства и ее место в истории византийской богословской мысли".

Кроме того, у нас прошли успешные защиты еще пяти "ваковских" кандидатских и около 30 докторских и кандидатских работ, которые признаются Церковью и дают их авторам право именоваться докторами и кандидатами богословия.

- Боретесь ли Вы с плагиатом? Есть ли открытая база работ по теологии?

- Общецерковная аспирантура и докторантура не делала и не делает тайны из церковных защит. На сайте ОЦАД выкладываются в открытый доступ тексты всех защищаемых диссертаций, которые точно так же проходят проверку на антиплагиат, как и работы, поданные в объединенный теологический совет, входящий в сеть ВАК.

Было бы очень странно, если бы люди, которые защищаются в церковном учреждении, нарушали основополагающие правила защиты.

- Чем вызваны недавние изменения штатного расписания Общецерковной аспирантуры?

- Общецерковная аспирантура и докторантура прошла свой 10-летний рубеж, и я хотел бы поблагодарить всех, без кого это учебное заведение не состоялось бы, включая не только нынешний профессорско-преподавательский состав, но и тех, кто трудились у нас в прошлом. А также, конечно, благотворителей, без участия которых мы не смогли бы провести бы масштабные реставрационные работы, превратившие Черниговское Патриаршее подворье в один из прекраснейших уголков Москвы.

Задачи, которые на новом этапе стоят перед теологией и Церковью, подсказывают нам, что нужно менять вектор развития. Мы ставим перед собой цель выйти на уровень современного инновационного образовательного учреждения с научной доминантой в сфере богословия, функциями всероссийского научно-исследовательского центра и проектной научно-методической площадки.

Именно с этим и связаны внесения изменений в штатное расписание ОЦАД.

При этом мы никого не "увольняем". Просто, если у сотрудника заканчивается контракт, мы его либо продляем, либо нет. Не продляем в том случае, если либо сотрудник не был достаточно активен, либо новые задачи требуют перераспределения полномочий. Это естественный и вполне прозрачный процесс.

Происходит сокращение управленческого аппарата и учебно-вспомогательного персонала кафедр, вместе с тем, увеличивается число научных сотрудников ОЦАД.

На новом этапе развития я рассчитываю на прорыв в междисциплинарных исследованиях как внутри теологии, так и в межотраслевом взаимодействии, на стыках гуманитарных и социальных наук.

- Что представляет собой Научно-образовательная теологическая ассоциация (НОТА)? О ней немного информации - каковы ее задачи?

- Ассоциация создана по инициативе ректоров ряда ведущих вузов нашей страны около двух лет назад. Их объединяет понимание ценностной, мировоззренческой и воспитательной роли теологии.

В ассоциацию входят сейчас уже 56 государственных, негосударственных, а также конфессиональных вузов. Среди них – МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, Общецерковная аспирантура и докторантура, ПСТГУ, Санкт-Петербургская Духовная Академия Русской Православной Церкви.

В содружестве с ведущими учебными заведениями на нашей площадке работает объединенный диссертационный совет - совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Российской академией народного хозяйства и госслужбы и Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Также издаются ежегодник "Теология и образование" (совместно с МИФИ), международный отраслевой журнал "Вопросы теологии" (совместно с СПбГУ), реализуется патриарший проект "Учебник бакалавра теологии".

Эксперты НОТА фактически выполняют и общественно-аккредитационные функции, по аналогии с работой других отраслевых объединений, работающих совместно с Рособрнадзором.

- Какие планы у ассоциации на будущее?

Мы бы хотели, чтобы НОТА стала ведущим объединением вузов в рамках отдельной научной отрасли знания. По задумке НОТА должна быть организатором мероприятий международного, всероссийского и регионального масштаба на территории России. И она такие функции уже выполняет. Более 70 мероприятий ассоциация провела в прошлом году, аудиторию собрали приличную – несколько десятков тысяч человек.

- Известно, что в ОЦАД формируется Центр проработки и реализации крупных учебно-издательских проектов. Он будет готовить учебники для семинаристов и будущих теологов или и для светской школы?

Работа над качественной учебной литературой - это масштабный проект, который осуществляется под непосредственным наблюдением Святейшего патриарха и Высшего церковного совета. Наличие современных учебников, учебных и методических пособий, как на бумаге, так и на цифровых носителях, – важнейший фактор развития отрасли "Теология".

Учебники создаются в первую очередь для студентов духовных школ. Мы думаем о том, что потребности отрасли ставят перед нами задачу выхода в светское образовательное пространство, адаптации к университетскому студенту. Сейчас этот проект выходит за рамки внутрицерковных задач и приобретает федеральное, общероссийское значение. Более того, учебники востребованы и в Украине, и в Белоруссии, и среди наших авторов есть представители обеих стран.

Это новый этап, поскольку над рядом новых учебников начинают совместно работать профессора и преподаватели церковных и светских вузов. Конечно, учебники по богословским дисциплинам, пишут преимущественно церковные ученые.

- А для чего создана еще одна структура – издательский дом "Познание"? И на какие средства это все существует?

- Обеспечить качественной литературой все религиозные учебные заведения, а потом, возможно, и светские, - достаточно дорогостоящее предприятие. Речь идёт о полном цикле производства: редакционно-издательском блоке, предпечатной подготовке, собственно издании и распространении.

К настоящему времени издано 13 учебников, еще 2 учебника находятся в типографии и около полутора десятка на разной стадии готовности. Средства потрачены уже немалые. Но впереди еще десятки учебников, которые предстоит подготовить к изданию, в том числе учебники коллективного авторства, которые гораздо более затратны, чем учебники, написанные одним автором.

В первые годы существования Общецерковной аспирантуры мы обращались за помощью к православным издательствам. Но по мере развития учебного заведения все более очевидной становилась необходимость создания собственного издательства, подобно тому, как при ведущих духовных академиях имеются свои издательства.

Издательская деятельность – неотъемлемая составляющая бытия всякого серьезного учебного заведения. На определённом этапе мы вывели издательскую деятельность, и что немаловажно - поиск средств на эту деятельность, в отдельную структуру, которая в итоге превратилась в издательский дом "Познание". Таким образом, "Познание" взяло на себя функции поиска средств на издательские проекты, обеспечения производства и распространения книг.

С одной стороны, это позволило выстроить целый поток производства и популяризации богословской литературы. С другой стороны, это дало возможность профессорско-преподавательскому составу ОЦАД и другим церковным ученым и теологам, занятым в проекте, сосредоточиться на подготовке серьезного богословского контента. Для них это возможность и дополнительно заработать при в целом невысоком уровне зарплат в церковных учебных заведениях.

Весь корпус учебников – тех, которые уже созданы и которым еще предстоит быть созданными, – является достоянием Церкви, ее интеллектуальным капиталом.

Если же говорить об академической богословской литературе, издаваемой в нашем издательском доме, то отмечу, что только за последние два-три года мы издали более 25 монографий профессоров и научных сотрудников ОЦАД. Среди них работы игумена Арсения (Соколова), Г.В. Вдовиной, В.Н. Катасонова, М.В. Шкаровского, Д.В. Шмонина и других. Спектр достаточно широкий – от библеистики и церковной истории – до проблем диалога религии и современной науки и теологии образования.

- Вы не понаслышке знаете, что такое западное богословское образование. Иностранцам есть чему поучиться у нас?

- Общецерковная аспирантура развивает преподавательский и студенческий обмен, стажировки, участие зарубежных исследователей в своих научных конференциях и семинарах. На сегодня у нас есть партнерские отношения с учебными заведениями Германии, Швейцарии, Италии, Кипра, США, Сербии, Ливана и других стран.

Иностранные студенты обучаются у нас на всех программах, а для поступающих без знания русского языка предусмотрен годовой курс "Русский язык как иностранный", который завершается государственным экзаменом.

- А что больше всего привлекает зарубежных студентов?

- Большой интерес для иностранных абитуриентов представляет магистерская программа "Внешние церковные связи". У нее нет аналогов в иных, в том числе зарубежных учебных заведениях. В рамках этой программы студенты изучают межцерковные и межхристианские отношения, основы политологии, принципы взаимодействия Церкви с государством, актуальные вопросы межрелигиозных отношений. Ряд иностранных выпускников этой программы занимают сейчас серьезные церковно-административные посты в своих странах, куда они вернулись после окончания обучения.

Аспирантская программа "Актуальные проблемы богословия" благодаря своему широкому спектру исследовательских направлений тоже пользуется спросом. Для иностранных аспирантов она интересна возможностью проводить исследования с опорой на русскоязычные источники, изучать взаимоотношения той или иной церкви с Русской православной церковью.

- Не боитесь давать такие знания иностранцам?

- Я считаю, что академическая среда должна быть открытой системой. Чтобы развиваться успешно, быть сильной и самобытной, она должна быть включена в международный научно-образовательный обмен.

​- Недавно произошли серьёзные перемены в политической жизни страны, сформирован новый состав правительства. Как вы оцениваете эти перемены, как они отразятся на развитии теологии?

- Хочу сердечно поздравить с назначением на высокие государственные посты Министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова и Министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова. Искренне желаю им успешной и плодотворной работы. Верю, что поддержка теологической отрасли как важной составляющей гуманитарного знания, о чем, недавно напомнил Президент Владимир Владимирович Путин, продолжится.