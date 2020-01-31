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В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В России не выявили случаев заражения новым коронавирусом

10:28 31.01.2020 (обновлено: 10:42 31.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре городской поликлиники
Медицинский работник в регистратуре городской поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в регистратуре городской поликлиники . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Случаев заражения коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
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Всего за период мониторинга Роспотребнадзора в России было выявлено 236 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций, уточнили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайРоссияУханьОбщество
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