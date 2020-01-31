В Волгограде маршрутка столкнулась с легковушкой

ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем в Кировском районе Волгограда, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в Кировском районе Волгограда около 9 часов по местному времени (8 мск) маршрутка №10 столкнулась с Fiat, от удара она съехала в кювет.
"По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шестеро женщин-пассажиров автомашины "Газель" (возраст от 21 года до 78 лет)", - сообщили в полиции.
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