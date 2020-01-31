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В Волгограде маршрутка столкнулась с легковушкой
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РИА Новости

В Волгограде маршрутка столкнулась с легковушкой

10:23 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем в Кировском районе Волгограда, пострадали 6 человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в Кировском районе Волгограда около 9 часов по местному времени (8 мск) маршрутка №10 столкнулась с Fiat, от удара она съехала в кювет.
"По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шестеро женщин-пассажиров автомашины "Газель" (возраст от 21 года до 78 лет)", - сообщили в полиции.
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