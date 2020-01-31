Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетят в Хабаровск в воскресенье

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Детей, чей отец бросил их в московском аэропорту Шереметьево, в воскресенье в сопровождении взрослых доставят из аэропорта Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре поездом или автобусом, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание". Министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова сказала, что дети уже не этой неделе будут дома, их привезут к бабушке.
"По предварительным данным, они вернутся домой уже в это воскресенье. Самолет прилетит в Хабаровск. Их сопровождают работники министерства соцзащиты Хабаровского края. Будет обеспечен транспорт, они в сопровождении будут добираться до Комсомольска-на-Амуре либо поездом, либо автобусом", - сказал собеседник.