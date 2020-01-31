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Дутерте запретил въезд в Филиппины китайцам из провинции Хубэй
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РИА Новости

Дутерте запретил въезд в Филиппины китайцам из провинции Хубэй

09:58 31.01.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaФилиппинский президент Родриго Дутерте
Филиппинский президент Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппинский президент Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте издал указ, запрещающий китайцам из провинции Хубэй въезжать в страну, сообщает телеканал ABC-CBN со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.
"По рекомендации министра здравоохранения Франциско Дуке, президент запретил въезд гражданам Китая, приезжающим из провинции Хубэй, откуда произошел nCoV", - приводит телеканал слова Панело.
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Он также отметил, что запрет может распространиться и на приезжающих из других областей, где подтвержден коронавирус, он будет действовать "до окончания угрозы".
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Распространение нового коронавирусаРодриго ДутертеХубэйКитайФилиппиныВ мире
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