Дутерте запретил въезд в Филиппины китайцам из провинции Хубэй

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте издал указ, запрещающий китайцам из провинции Хубэй въезжать в страну, сообщает телеканал ABC-CBN со ссылкой на представителя президента Сальвадора Панело.
"По рекомендации министра здравоохранения Франциско Дуке, президент запретил въезд гражданам Китая, приезжающим из провинции Хубэй, откуда произошел nCoV", - приводит телеканал слова Панело.
Он также отметил, что запрет может распространиться и на приезжающих из других областей, где подтвержден коронавирус, он будет действовать "до окончания угрозы".
Ранее Филиппины запретили выдачу туристических виз прибывающим в страну гражданам Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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