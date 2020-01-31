На Украине более 600 населенных пунктов остались без света

"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях", - говорится в сообщении.