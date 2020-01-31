На Украине более 600 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Более 600 населенных пунктов в двух областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Пресс-служба Госслужбы по ЧС в четверг сообщала, что почти 400 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без электричества из-за непогоды.
"По состоянию на 7.00 (8.00 мск) 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях", - говорится в сообщении.
В частности, в Сумской области без света остались 440 населенных пунктов и в Черниговской – 162.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.