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В Новосибирске госпитализировали прибывшего из Китая авиапассажира
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РИА Новости

В Новосибирске госпитализировали прибывшего из Китая авиапассажира

09:21 31.01.2020 (обновлено: 09:31 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса прибывшего из Пекина в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса прибывшего из Пекина в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пассажиры рейса прибывшего из Пекина в аэропорту Толмачево
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Прибывший из Китая в Новосибирск авиапассажир в минувший четверг был госпитализирован с повышенной температурой тела, его анализы направлены для исследования на коронавирус в центр "Вектор", сообщила в пятницу замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.
В пятницу в Новосибирске проходит заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новосибирской области.
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"В ходе проведения санитарно-карантинного контроля 30 января в ходе контроля авиарейса Санья (Хайнань) - Новосибирск был выявлен один человек с повышенной температурой тела. Оперативно был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Заболевший был госпитализирован в 3-ю инфекционную больницу. Его материалы оперативно доставлены в центр "Вектор", результаты находятся в работе", - сказала Самойлова.
Позже в минздраве Новосибирской области уточнили, что госпитализирована была трехлетняя девочка, которая с семьей отдыхала на острове Хайнань. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту ей измерили температуру, она оказалась слегка повышенной – 37,7.
"Все службы сработали четко. Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре "Вектор", результат исследований будет известен в пятницу", - отметили в облминздраве.
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Замглавы регионального Роспотребнадзора пояснила, что всего на этом рейсе были проведены профилактические мероприятия в отношении 172 пассажиров и семи членов экипажа. Все люди были обследованы, их материалы также находятся на исследовании в вирусологическом центре "Вектор".
Самойлова отметила, что для проведения контроля в аэропорту "Толмачево" имеется все необходимое оборудование. По ее данным, с начала года были обследованы 65 рейсов – более 9 тысяч пассажиров. Еженедельно снижается количество авиарейсов, прибывающих из Китая в Новосибирск. По ее словам, в Новосибирске учатся около 550 студентов из Китая, из них находятся под наблюдением 37 человек.
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Представитель медслужбы новосибирского аэропорта "Толмачево" в свою очередь сообщила, что из всех пассажиров 33 человека отказались от обследования и забора материалов. Из них пятеро были принципиально против обследований, а остальные просто торопились на стыковочный рейс. Все мероприятия в аэропорту заняли около двух часов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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