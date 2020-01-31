В Новосибирске госпитализировали прибывшего из Китая авиапассажира

НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Прибывший из Прибывший из Китая Новосибирск авиапассажир в минувший четверг был госпитализирован с повышенной температурой тела, его анализы направлены для исследования на коронавирус в центр "Вектор", сообщила в пятницу замглавы управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова.

В пятницу в Новосибирске проходит заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Новосибирской области.

"В ходе проведения санитарно-карантинного контроля 30 января в ходе контроля авиарейса Санья (Хайнань) - Новосибирск был выявлен один человек с повышенной температурой тела. Оперативно был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, обследование контактных лиц. Заболевший был госпитализирован в 3-ю инфекционную больницу. Его материалы оперативно доставлены в центр "Вектор", результаты находятся в работе", - сказала Самойлова.

Позже в минздраве Новосибирской области уточнили, что госпитализирована была трехлетняя девочка, которая с семьей отдыхала на острове Хайнань. В самолете ребенок почувствовал недомогание, на борту ей измерили температуру, она оказалась слегка повышенной – 37,7.

"Все службы сработали четко. Медики встретили самолет, у девочки взяли анализы сразу по прилету и повторно при поступлении в больницу. Биоматериал уже находится в новосибирском центре "Вектор", результат исследований будет известен в пятницу", - отметили в облминздраве.

Замглавы регионального Роспотребнадзора пояснила, что всего на этом рейсе были проведены профилактические мероприятия в отношении 172 пассажиров и семи членов экипажа. Все люди были обследованы, их материалы также находятся на исследовании в вирусологическом центре "Вектор".

Самойлова отметила, что для проведения контроля в аэропорту "Толмачево" имеется все необходимое оборудование. По ее данным, с начала года были обследованы 65 рейсов – более 9 тысяч пассажиров. Еженедельно снижается количество авиарейсов, прибывающих из Китая в Новосибирск. По ее словам, в Новосибирске учатся около 550 студентов из Китая, из них находятся под наблюдением 37 человек.

Представитель медслужбы новосибирского аэропорта "Толмачево" в свою очередь сообщила, что из всех пассажиров 33 человека отказались от обследования и забора материалов. Из них пятеро были принципиально против обследований, а остальные просто торопились на стыковочный рейс. Все мероприятия в аэропорту заняли около двух часов.