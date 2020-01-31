В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

ВОЛГОГРАД, 31 янв - РИА Новости. Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, около 8 часов по местному времени (7.00 мск) на улице Рокоссовского в Волгограде автомобиль SsangYong на летней резине выехал на встречную полосу и столкнулся с пятью машинами.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 3 человека", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в настоящее время из-за ДТП движение в центре города затруднено.
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