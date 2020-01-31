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2020-01-31T10:09+0300
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Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"
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РИА Новости

Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"

09:18 31.01.2020 (обновлено: 10:09 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме о цифровом будущем глобальной экономики в Казахстане представил ролики о цифровизации и системе бесконтактного налогового администрирования для самозанятых.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Вчера, 09:01
Мишустин рассказал о влиянии цифровизации на экономику
"Я хочу показать вам еще один ролик. Это то, как, мы считаем, будет выглядеть будущее наших налогоплательщиков. Очень важно, что на сегодняшний день наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться. Это будущее уже наступило. Как с ними работать? Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости, чтобы налоги, которые платились, они были понятны нашему населению", - сказал Мишустин, выступая на форуме в Алма-Ате.
С 1 января 2019 года РФ запустила новый пилот, нацеленный на решение проблем учета доходов самозанятых лиц, все взаимодействие с налогоплательщиком происходит в "цифре".
"Я надеюсь, что мы вместе найдем ответы на все вызовы цифровизации и построим наш союз с самыми современными информационными технологиями для лучшей жизни наших людей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Вчера, 08:55
Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации
24623066
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинАлма-АтаВ мире
Популярные комментарии
Самое главное то, что люди вообще не хотят платить налоги на содержание тех, кто о них совсем не заботится.
31 января, 09:23
agent_anonimus
5100003
Будущее наступит, когда буржуи будут платить повышенный налог, процентов так 80.
31 января, 11:44
Екатерина Нечиталюк
1410002
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