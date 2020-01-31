Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме о цифровом будущем глобальной экономики в Казахстане представил ролики о цифровизации и системе бесконтактного налогового администрирования для самозанятых.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
"Я хочу показать вам еще один ролик. Это то, как, мы считаем, будет выглядеть будущее наших налогоплательщиков. Очень важно, что на сегодняшний день наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться. Это будущее уже наступило. Как с ними работать? Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости, чтобы налоги, которые платились, они были понятны нашему населению", - сказал Мишустин, выступая на форуме в Алма-Ате.
С 1 января 2019 года РФ запустила новый пилот, нацеленный на решение проблем учета доходов самозанятых лиц, все взаимодействие с налогоплательщиком происходит в "цифре".
"Я надеюсь, что мы вместе найдем ответы на все вызовы цифровизации и построим наш союз с самыми современными информационными технологиями для лучшей жизни наших людей", - сказал Мишустин.