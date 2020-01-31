Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"

"Я хочу показать вам еще один ролик. Это то, как, мы считаем, будет выглядеть будущее наших налогоплательщиков. Очень важно, что на сегодняшний день наши молодые люди совершенно не хотят тратить время на прочтение сложных инструкций, на то, чтобы заполнять декларации, они не хотят никуда ходить и регистрироваться. Это будущее уже наступило. Как с ними работать? Как сделать так, чтобы наши государства получали соответствующую долю товарной стоимости, чтобы налоги, которые платились, они были понятны нашему населению", - сказал Мишустин, выступая на форуме в Алма-Ате.