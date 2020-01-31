Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в цифровом бизнесе на первый план выходят не материальные активы, а талант, знание и интеллектуальная собственность, которые могут с легкостью пересекать границы.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
Премьер РФ отметил, что при этом владельцами данных становятся глобальные цифровые компании, а товаром часто является не конкретная услуга, а данные.
"Это обусловливает исчезновение денежных потоков из этих отношений. Цифровому бизнесу требуется минимум материальных активов, на первый план выходит талант и знание, и интеллектуальная собственность, если хотите, нематериальные активы, которые обладают стоимостью, способной с легкостью пересекать государственные границы. В результате страны теряют свои права на получение прибыли от этой стоимости, которая была создана на их территории. И многие сегодня международные институты переосмысливают процессы распределения мировой прибыли", - заключил он.