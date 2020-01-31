Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса

"Это обусловливает исчезновение денежных потоков из этих отношений. Цифровому бизнесу требуется минимум материальных активов, на первый план выходит талант и знание, и интеллектуальная собственность, если хотите, нематериальные активы, которые обладают стоимостью, способной с легкостью пересекать государственные границы. В результате страны теряют свои права на получение прибыли от этой стоимости, которая была создана на их территории. И многие сегодня международные институты переосмысливают процессы распределения мировой прибыли", - заключил он.