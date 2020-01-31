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2020-01-31T10:10+0300
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Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса
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РИА Новости

Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса

09:12 31.01.2020 (обновлено: 10:10 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в цифровом бизнесе на первый план выходят не материальные активы, а талант, знание и интеллектуальная собственность, которые могут с легкостью пересекать границы.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
Премьер РФ отметил, что при этом владельцами данных становятся глобальные цифровые компании, а товаром часто является не конкретная услуга, а данные.
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"Это обусловливает исчезновение денежных потоков из этих отношений. Цифровому бизнесу требуется минимум материальных активов, на первый план выходит талант и знание, и интеллектуальная собственность, если хотите, нематериальные активы, которые обладают стоимостью, способной с легкостью пересекать государственные границы. В результате страны теряют свои права на получение прибыли от этой стоимости, которая была создана на их территории. И многие сегодня международные институты переосмысливают процессы распределения мировой прибыли", - заключил он.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинВ мире
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