Оставленные в Шереметьево дети будут дома на этой неделе

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Дети, чей отец бросил их в "Шереметьево", будут дома, с бабушкой уже на этой неделе, власти обеспечат их доставку, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".
"На этой неделе дети будут дома. Мы привезем детей прямо бабушке домой, она на вокзале будет их встречать. Власти обеспечат доставку детей ... их никто в обиду не даст", - сказала Петухова.
По ее словам, также планируется обеспечить финансовую помощь, положенную по закону бабушке в случае воспитания внуков. Все остальные вопросы власти тоже решат, резюмировала Петухова.