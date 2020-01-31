Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T09:09+0300
https://ria.ru/20200131/1564089749.html
Оставленные в Шереметьево дети будут дома на этой неделе
https://cdn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c77736f0d36a852fa64b4b8f0f4176dd.jpg
РИА Новости

Оставленные в Шереметьево дети будут дома на этой неделе

09:09 31.01.2020
616
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Дети, чей отец бросил их в "Шереметьево", будут дома, с бабушкой уже на этой неделе, власти обеспечат их доставку, сообщила РИА Новости министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
Инцидент с детьми произошел в минувшее воскресенье: прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту сыновей шести и девяти лет с рюкзаком, в котором были их документы, копия его паспорта и записка, в которой он просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал забрать их. Известно, что мать мальчиков жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом.
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
30 января, 16:53
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Следователями установлено, что ранее данная семья попадала в поле зрения органов системы профилактики города Комсомольска-на-Амуре, в том числе из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В отношении отца детей возбуждено дело по статье "истязание".
"На этой неделе дети будут дома. Мы привезем детей прямо бабушке домой, она на вокзале будет их встречать. Власти обеспечат доставку детей ... их никто в обиду не даст", - сказала Петухова.
По ее словам, также планируется обеспечить финансовую помощь, положенную по закону бабушке в случае воспитания внуков. Все остальные вопросы власти тоже решат, резюмировала Петухова.
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
29 января, 15:37
Отец брошенных в Шереметьево мальчиков отпущен под подписку о невыезде
400110
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
Рекомендуем
Разрушения на месте израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 31 января 2020
Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по объектам ХАМАС
Скорая помощь в Индии
В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев объявил об отставке правительства республики
Правительство Чувашии отправили в отставку
Пассажиры рейса прибывшего из Пекина в аэропорту Толмачево
В Новосибирске госпитализировали прибывшего из Китая авиапассажира
Прокуратура
В Магадане будут судить убийцу свидетельницы по уголовному делу
Стенд компании Facebook
Facebook будет бороться с дезинформацией вокруг нового коронавируса
Новорожденные дети
Эксперт предсказала вероятность роста рождаемости в России
Автомобиль Следственного Комитета РФ. Архивное фото
Взрыв в доме Владивостока произошел из-за самодельного механизма
Зенитный ракетный комплекс С-400
Эксперт допустил передачу Турции технологий производства С-400
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на пресс-конференции в пресс-клубе в Вашингтоне
Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Смартфоны Huawei Mate 20 Pro
Поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса, пишет Ъ
Центральный банк России
ЦБ отозвал лицензию у Апабанка
Вид Хабаровска
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетят в Хабаровск в воскресенье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния