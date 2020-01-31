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Мишустин рассказал о влиянии цифровизации на экономику
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РИА Новости

Мишустин рассказал о влиянии цифровизации на экономику

09:01 31.01.2020 (обновлено: 10:10 31.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что человечество вступило в цифровой этап своего развития, и уже сегодня цифровизация приводит к исчезновению целых секторов экономики вместе с предприятиями и рабочими местами.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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"Сегодня человечество уже вступило в цифровой этап своего развития, и мир вокруг нас еще продолжает выглядеть привычно, однако "цифра" постепенно пронизывает все сферы нашей с вами жизни общества и оказывает на нас растущее влияние. Цифровизация сегодня приводит к исчезновению целых секторов экономики, вместе с предприятиями и рабочими местами, она изменяет социальное поведение людей, воздействует на трудовые отношения, на отношения собственности. Наконец, размывает налоговую базу и создает определенные угрозы существованию регуляторов, в том числе и общественных и государственных институтов", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинАлма-АтаКазахстанЭкономика
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