Мишустин рассказал о влиянии цифровизации на экономику

"Сегодня человечество уже вступило в цифровой этап своего развития, и мир вокруг нас еще продолжает выглядеть привычно, однако "цифра" постепенно пронизывает все сферы нашей с вами жизни общества и оказывает на нас растущее влияние. Цифровизация сегодня приводит к исчезновению целых секторов экономики, вместе с предприятиями и рабочими местами, она изменяет социальное поведение людей, воздействует на трудовые отношения, на отношения собственности. Наконец, размывает налоговую базу и создает определенные угрозы существованию регуляторов, в том числе и общественных и государственных институтов", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.