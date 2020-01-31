Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация требует переосмысления роли государства.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.
По его словам, Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. По его словам, в РФ есть лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в ближайшее время будут менять мир.