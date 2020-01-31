Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации

"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.

По его словам, Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. По его словам, в РФ есть лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в ближайшее время будут менять мир.