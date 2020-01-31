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Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации
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РИА Новости

Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации

08:55 31.01.2020 (обновлено: 10:16 31.01.2020)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
© РИА Новости / Александр Астафьев
АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цифровая трансформация требует переосмысления роли государства.
В пятницу в Алма-Ате пройдет заседание евразийского межправительственного совета, на котором соберутся премьер-министры и главы правительств стран ЕАЭС. До проведения межправсовета участники выступили на пленарной сессии международного форума "Цифровое будущее глобальной экономики".
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"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.
По его словам, Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. По его словам, в РФ есть лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в ближайшее время будут менять мир.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинАлма-АтаВ мире
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