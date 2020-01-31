Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай

"Информируем вас о том, что в соответствии с решением компетентного органа соответствующего уровня все прямые полеты между Пакистаном и Китаем должны быть немедленно приостановлены, первоначально до 2 февраля, с последующим пересмотром", - говорится в уведомлении, фотографию которого публикует телеканал.