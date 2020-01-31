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Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай
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РИА Новости

Пакистан приостановил прямые рейсы в Китай

08:23 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв - РИА Новости. Управление гражданской авиации Пакистана приостановило как минимум до 2 февраля все прямые полеты из страны в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает телеканал ARY News.
"Информируем вас о том, что в соответствии с решением компетентного органа соответствующего уровня все прямые полеты между Пакистаном и Китаем должны быть немедленно приостановлены, первоначально до 2 февраля, с последующим пересмотром", - говорится в уведомлении, фотографию которого публикует телеканал.
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Ранее ряд авиакомпаний, в частности российская iFly Airlines, турецкая Turkish Airline, марокканская Royal Air Maroc и ряд других приостановили полеты в Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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