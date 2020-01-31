Премьер Киргизии примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

"Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочим визитом направился в город Алматы (Республика Казахстан), где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета", - заявили в пресс-службе.

По данным киргизского кабмина, в рамках заседания Евразийского межправительственного совета обсудят 14 вопросов, в том числе касающихся устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, исполнения ранее данных поручений, формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров, работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.