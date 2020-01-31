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Премьер Киргизии примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС
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РИА Новости

Премьер Киргизии примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС

07:52 31.01.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр АильчиевПремьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
© Фото : Пресс-служба правительства / Сабыр Аильчиев
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. Архивное фото
БИШКЕК, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в пятницу примет участие в заседании межправсовета Евразийского экономического союза в Алма-Ате, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.
"Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев с рабочим визитом направился в город Алматы (Республика Казахстан), где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета", - заявили в пресс-службе.
По данным киргизского кабмина, в рамках заседания Евразийского межправительственного совета обсудят 14 вопросов, в том числе касающихся устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, исполнения ранее данных поручений, формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров, работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как ожидается, участие в межправсовете примут премьер-министры и главы правительств всех этих пяти государств, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, а также - на правах страны-наблюдателя - премьер Молдавии Ион Кику. Сам он в контексте предстоящего рабочего визита сообщал, что планирует встретиться в Алма-Ате с российским коллегой Мишустиным.
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