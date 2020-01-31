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2020-01-31T07:36+0300
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Исследование выявило неравномерное распределение средств поддержки АПК
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РИА Новости

Исследование выявило неравномерное распределение средств поддержки АПК

07:36 31.01.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых
© Sputnik / Виктор Толочко
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Средства государственной поддержки в сельском хозяйстве России распределяются неравномерно - как в целом по регионам, так и по компаниям-получателям, следует из аналитического отчета Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Распределение средств господдержки остается крайне неравномерным как в региональном аспекте, так и в разрезе субъектов хозяйственной деятельности - непосредственных получателей средств", - говорится в отчете.
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Эксперт ИКСИ Надежда Каныгина обратила внимание, что в 2019 году, согласно опубликованному плану льготного кредитования, 74% субсидий приходится на Центральный федеральный округ, 20% - на Южный и 12,2% - на Приволжский округа, но при этом больше половины (52%) субсидий приходится на десять субъектов РФ. Абсолютным лидером среди получателей субсидий традиционно является Белгородская область.
"Для нее в 2019 году были предусмотрены субсидии в размере 3,2 миллиарда рублей. Эта сумма сопоставима с объемом, выделенным всему Южному ФО (3,6 миллиарда рублей) или Сибирскому ФО (2,8 миллиарда рублей), почти вдвое превышает размер субсидий Уральскому ФО (1,6 миллиарда рублей), Северо-Кавказскому ФО (1,4 миллиарда рублей) или Северо-Западному ФО (1,3 миллиарда рублей), и более чем в 6,5 раз превышает объем субсидий, предоставленных Дальневосточному ФО (0,5 миллиарда рублей)", - рассказала РИА Новости Каныгина.
ИКСИ также отмечает неравномерность при распределении субсидий по льготному кредитованию и в разрезе непосредственных получателей средств. Так, особенно малая доля средств господдержки приходится на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые в стоимостном выражении получают в среднем 8,7% субсидий.
"Самым благоприятным для КФХ и ИП федеральным округом оказался Южный ФО: здесь зафиксировано самое большое число получателей субсидий среди КФХ и ИП – 1 854 (это более половины всех бенефициаров округа), однако в денежном выражении они получили лишь 16,1% средств", - отметила эксперт ИКСИ.
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