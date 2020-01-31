В Томской области прошли проверки после ЧП на лесопилке

В Перу число жертв пожара из-за ДТП возросло до 17 человек

В Перу число жертв пожара из-за ДТП возросло до 17 человек

"За исключением одного, все проверенные хозяйствующие субъекты используют для размещения работников нежилые административные помещения без систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения и другого обязательного оборудования", - говорится в сообщении.