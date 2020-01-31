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В Томской области прошли проверки после ЧП на лесопилке
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РИА Новости

В Томской области прошли проверки после ЧП на лесопилке

07:32 31.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в доме в Томской области
Пожар в доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
Пожар в доме в Томской области
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Первые проверки в Асиновском районе Томской области, где при пожаре на лесопилке погибли 12 человек, в том числе 11 граждан Узбекистана, показали, что трудовые мигранты зачастую живут в неприспособленных для этого нежилых помещениях, сообщает в пятницу обладминистрация.
Пожар произошел в ночь на 21 января в одноэтажном деревянном здании на площади 208 "квадратов" в поселке Причулымский Асиновского района. Из здания выбрались два человека, а 12, в том числе 11 работников из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
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После ЧП губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил проверить пожарную безопасность, условия труда и проживания иностранных работников на всех предприятиях региона. Первые нарушения, касающиеся мест проживания мигрантов, уже выявлены в Асиновском районе. Городская прокуратура Асино выявила на пяти предприятиях и у одного индивидуального предпринимателя места для временного проживания иностранных работников, не оборудованные пожарной сигнализацией.
"За исключением одного, все проверенные хозяйствующие субъекты используют для размещения работников нежилые административные помещения без систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения и другого обязательного оборудования", - говорится в сообщении.
По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела и направила в суд шесть исковых заявлений с требованием устранить выявленные нарушения, запретив до этого времени их эксплуатацию.
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