В Забайкальске, где расположен пункт пропуска в Китай, ввели режим ЧС

"В Забайкальском крае введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск", для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС", - говорится в сообщении.