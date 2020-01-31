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В Забайкальске, где расположен пункт пропуска в Китай, ввели режим ЧС
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РИА Новости

В Забайкальске, где расположен пункт пропуска в Китай, ввели режим ЧС

07:05 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКинолог пограничной службы с собакой во время осмотра автомобиля на пункте пропуска на российско-китайской границе
Кинолог пограничной службы с собакой во время осмотра автомобиля на пункте пропуска на российско-китайской границе
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кинолог пограничной службы с собакой во время осмотра автомобиля на пункте пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Забайкальск, где находится пункт пропуска в Китай, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан, сообщается в пятницу утром на официальном портале Забайкальского края.
По решению федерального правительства в пятницу закрылась российско-китайская граница, на которой находится поселок.
"В Забайкальском крае введены особые карантинные меры на территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу. В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск", для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
В поселке живут около 13 тысяч человек.
В Забайкалье создан ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех государственных структур, задействованных на пунктах пропуска. Правительство края принимает меры по возвращению жителей региона домой. Со всеми проводят усиленные профилактические мероприятия, случаев заражения на территории региона не выявлено.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
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