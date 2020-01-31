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В ДРК 21 человек погиб в результате нападений боевиков, сообщает СМИ
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РИА Новости

В ДРК 21 человек погиб в результате нападений боевиков, сообщает СМИ

06:59 31.01.2020
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© AP Photo / John BompengoДемократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго
© AP Photo / John Bompengo
Демократическая Республика Конго. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате серии одновременных атак боевиков на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), передает местное издание Actualite.
Ранее в среду сообщалось о 36 погибших мирных жителях в результате атак боевиков на территории Бени на востоке ДРК.
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29 января, 16:45
СМИ: в ДРК пятнадцать человек погибли при нападении боевиков
По данным издания, нападения произошли в четверг на территории Бени (провинция Северное Киву), предположительно, их совершили боевики из группировки ADF. В населенном пункте Мантумби (Mantumbi) были убиты 11 человек. В Мамове (Mamove) шесть мирных жителей погибли от выстрелов и ударов мачете. Среди жертв числится один новорожденный.
"Нападавшие совершили набег на центр Мамове около 15.00 (17.00 мск), они убили шесть человек, среди которых были три женщины, двое мужчин и один ребенок, в Мулолья (Mulolya) также нашли три тела, в Авели (Aveli) также один труп таксиста, убитого сегодня в первой половине дня", – заявил представитель гражданского общества Мамове Кинос Катухо (Kinos Katuho). Он также добавил, что нападавшие подожгли ряд мотоциклов и сожгли один дом в Мамове.
Женщины несут воду в канистрах в провинции Итури, Демократическая Республика Кого
10 января, 13:51
ООН: в ДР Конго могли совершаться преступления против человечности
Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.
В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ).* В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полиция в Демократической Республике Конго
25 ноября 2019, 15:33
В ДРК протестующие напали на базу миссии ООН, сообщили СМИ
020122
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Демократическая Республика КонгоПроисшествияВ мире
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