В ДРК 21 человек погиб в результате нападений боевиков, сообщает СМИ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По меньшей мере 21 человек погиб в результате серии одновременных атак боевиков на востоке По меньшей мере 21 человек погиб в результате серии одновременных атак боевиков на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) , передает местное издание Actualite

Ранее в среду сообщалось о 36 погибших мирных жителях в результате атак боевиков на территории Бени на востоке ДРК.

По данным издания, нападения произошли в четверг на территории Бени (провинция Северное Киву), предположительно, их совершили боевики из группировки ADF. В населенном пункте Мантумби (Mantumbi) были убиты 11 человек. В Мамове (Mamove) шесть мирных жителей погибли от выстрелов и ударов мачете. Среди жертв числится один новорожденный.

"Нападавшие совершили набег на центр Мамове около 15.00 (17.00 мск), они убили шесть человек, среди которых были три женщины, двое мужчин и один ребенок, в Мулолья (Mulolya) также нашли три тела, в Авели (Aveli) также один труп таксиста, убитого сегодня в первой половине дня", – заявил представитель гражданского общества Мамове Кинос Катухо (Kinos Katuho). Он также добавил, что нападавшие подожгли ряд мотоциклов и сожгли один дом в Мамове.

Группировка Союзные демократические силы (ADF) была создана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные действующему президенту Уганды Йовери Мусевени силы и исламисты. Правительство Уганды считает ее террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.

В 2017 году повстанцы поклялись в верности террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ).* В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение в ДР Конго. Повстанцы ADF тогда напали на казармы вооруженных сил ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).