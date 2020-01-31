Мишустин в Алма-Ате примет участие в межправсовете ЕАЭС

АЛМА-АТА, 31 янв – РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках своей первой заграничной командировки в качестве премьер-министра примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на международном форуме "Цифровое будущее глобальной экономики" в Казахстане

Российский премьер накануне прибыл в республику с рабочим визитом, это первая зарубежная поездка Мишустина в его новой роли - две недели назад он возглавил российское правительство.

Экс-глава кабмина Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Указ о его назначении вышел 16 января, а 21 января был объявлен персональный состав нового кабинета министров.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, в Алма-Ате у Мишустина запланирован ряд двусторонних встреч. В частности, он побеседует с премьером Казахстана Аскаром Маминым и белорусским коллегой Сергеем Румасом, а также встретится с премьер-министрами Армении и Молдавии Николом Пашиняном и Ионом Кику.

В повестке - устранение барьеров на рынке ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как ожидается, участие в межправсовете примут премьер-министры и главы правительств этих пяти государств, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, а также - на правах страны-наблюдателя - премьер Молдавии Ион Кику. Сам он в контексте предстоящего рабочего визита сообщал, что планирует встретиться в Алма-Ате с российским коллегой Мишустиным.

Участники заседания в этот же день посетят форум "Цифровое будущее глобальной экономики". С инициативой проведения ежегодного международного цифрового форума в Алма-Ате в своё время выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Нынешний форум станет уже третьим по счёту, в этом году центральной его темой будут пути построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта.

В 2020 году председательство в органах ЕАЭС перешло от Армении к Белоруссии. Нынешнее заседание межправсовета будет двадцатым по счету с начала работы объединения и станет первым в нынешнем году; традиционно такие встречи проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Предстоящее заседание предполагает беседу как в узком, так и в расширенном составе. В повестку включены 12 вопросов, которые касаются торгово-экономического сотрудничества и расширения взаимной торговли, а также устранения барьеров, препятствующих функционированию внутреннего рынка.

По данным пресс-службы правительства РФ, также предполагается уделить приоритетное внимание вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, формирования общих рынков союза. Кроме того участники планируют обсудить ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве и совершенствованию применения защитных мер с учетом международного опыта.

Результаты и задачи

Тема устранения барьеров, препятствующих расширению сотрудничества, была в центре внимания и на предыдущей встрече такого формата, которая состоялась 25 октября в Москве. Россию на том заседании представлял Медведев. Тогда на полях межправсовета было подписано соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Кроме того главы правительств подписали ряд внутрисоюзных документов, в их числе - соглашение об операциях с драгоценными металлами и распоряжение о плане продвижения ювелирной продукции государств ЕАЭС на рынки третьих стран.

На октябрьской встрече Медведев заявил, что две трети из 56 выявленных барьеров, препятствующих движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС, уже устранены. Он назвал такой темп нормальным, но подчеркнул, что "чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться вперед". Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин тогда же обратил внимание на слабую динамику развития взаимной торговли, объяснив это наличием административных барьеров на внутреннем рынке союза, а премьер Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в свою очередь призвал членов объединения практиковать механизм взаимных уступок.

Незадолго до своего визита в Казахстан Мишустин провел в Москве совещание о приоритетных задачах России в рамках евразийской экономической интеграции, на котором тоже затрагивалась тема ликвидации существующих в ЕАЭС барьеров. Как сообщила по итогам пресс-служба кабмина, в рамках совещания были "приняты конкретные решения по активизации межведомственного взаимодействия" для продвижения приоритетов России в ЕАЭС с учетом предстоящего в Алма-Ате заседания.

Повестка

Как сообщил журналистам в преддверии визита замглавы аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, ключевое внимание на предстоящем заседании межправсовета будет уделено совершенствованию нормативно-правовой базы и функционированию общего рынка ЕАЭС; участники обсудят, в том числе, ход работы по устранению препятствий во взаимной торговле.

"Главы правительств рассмотрят ряд вопросов совершенствования механизмов ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений, а также предложения государств-членов по корректировке соответствующей нормативно-правовой базы", - рассказал Тагиров.

Он отметил, что для повышения эффективности единого рынка товаров ЕАЭС планируется "обсудить процесс интеграции национальных информационных систем прослеживаемости и информационных систем в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля", а также отдельные аспекты функционирования национального режима в сфере госзакупок.