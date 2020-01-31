Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

Кроме того, Божок присоединил фото Помпео, спускающегося по трапу самолета.

Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.