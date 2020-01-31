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2020-01-31T06:09+0300
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Помпео прибыл в Киев с официальным визитом
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РИА Новости

Помпео прибыл в Киев с официальным визитом

06:09 31.01.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Помпео
Майк Помпео
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Помпео. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Украины Егор Божок.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве.
"Мы с нетерпением ожидаем его (Помпео – ред.) плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел (Вадимом – ред.) Пристайко и министром обороны (Андреем – ред.) Загороднюком", - написал Божок в Twitter.
Кроме того, Божок присоединил фото Помпео, спускающегося по трапу самолета.
Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.
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Майк ПомпеоЕгор БожокВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
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