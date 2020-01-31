В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

Парламентарий отметил, что в марте государства — члены Североатлантического альянса приступают к крупнейшим за прошедшие 25 лет военным учениям "Защитник Европы 2020" (Defender 2020), под предлогом мнимой "российской угрозы", однако на самом деле "агрессором" является именно НАТО, считает Ной, а Москва все еще придерживается оборонительной позиции.