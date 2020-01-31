В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
Парламентарий отметил, что в марте государства — члены Североатлантического альянса приступают к крупнейшим за прошедшие 25 лет военным учениям "Защитник Европы 2020" (Defender 2020), под предлогом мнимой "российской угрозы", однако на самом деле "агрессором" является именно НАТО, считает Ной, а Москва все еще придерживается оборонительной позиции.
По словам депутата, Советский Союз "дал себя обмануть", отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО. В своей публикации Ной пишет, что это стало "непростительной ошибкой становившегося все менее дееспособным советского руководства при Горбачеве".
Таким образом, подчеркивает Ной, уже в 1999 году, руководствуясь принципом "открытых дверей", Североатлантический альянс приступил к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.
Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.