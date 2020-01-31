Депутат Госдумы просит ФАС проверить обоснованность подорожания масок

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой проверить аптечные сети на обоснованность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.
Уточняется, что послание адресовано главе ведомства Игорю Артемьеву, также копию получил руководитель Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.
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"В сложившейся обстановке некоторые предприниматели повышают цены и получают сверхприбыль, пользуясь паническими настроениями в обществе. Считаю, что ни в коем случае нельзя допускать возникновения подобных ситуаций и недобросовестных действий со стороны любых лиц, тем более когда речь идет о здоровье и безопасности наших граждан", — говорится в сообщении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат поясняет, что информация о росте цен появляется в средствах массовой информации, и призывает не наживаться на панике россиян.
"Ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда более обеспеченные люди могут воспользоваться мерами защиты и профилактики, а другие — нет", — сказал Менделевич агентству.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Кроме КНР, примерно сто случаев зарегистрировано в почти 20 других странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.