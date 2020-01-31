Депутат Госдумы просит ФАС проверить обоснованность подорожания масок

"В сложившейся обстановке некоторые предприниматели повышают цены и получают сверхприбыль, пользуясь паническими настроениями в обществе. Считаю, что ни в коем случае нельзя допускать возникновения подобных ситуаций и недобросовестных действий со стороны любых лиц, тем более когда речь идет о здоровье и безопасности наших граждан", — говорится в сообщении, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.