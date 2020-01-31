Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T06:11+0300
https://ria.ru/20200131/1564087129.html
В Южной Корее подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_0:65:3071:1792_1036x0_80_0_0_bbd623126b1d7f208a00a1765a3b81a7.jpg
РИА Новости

В Южной Корее подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом

04:56 31.01.2020 (обновлено: 06:11 31.01.2020)
2431
© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Южная Корея подтвердила седьмой случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала шестой случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Два пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту, у троих симптомы проявились уже после въезда в страну. Еще один человек подхватил вирус уже в Южной Корее после контакта с одним из зараженных.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 02:12
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Как сообщила KCDC, седьмым зараженным стал 28-летний гражданин Южной Кореи, который посетил Ухань и 23 января через Циндао вернулся в Южную Корею в аэропорт Инчхон. 26 января у него появился легкий кашель, 29 января – температура 37,7 градусов, кашель и мокрота, после чего он сообщил о себе в общественный центр здравоохранения. Там его изолировали от других пациентов и провели анализы, которые показали наличие вируса. Сейчас пациент находится на карантине в городском Сеульском медицинском центре. Медики пытаются отследить всех, кто находился с ним в контакте.
Власти пытаются проверить всех, кто контактировал с зараженными и около трех тысяч человек, которые въезжали в Южную Корею с 14 января, побывав до этого в Ухане. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 01:52
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Также утром в пятницу в страну прилетел самолет с 367 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. Они будут размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России заболевших нет.
Машина скорой помощи
Вчера, 01:44
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
231000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяИнчхонУханьВ мире
Рекомендуем
Микрофотография ближневосточного коронавируса
В Южной Корее подтвердили одиннадцатый случай заражения коронавирусом
Люди в защитных медицинских масках
В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом возросло до шести
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В США прилетевшего из КНР мужчину принудительно поместили на карантин
Индустриальный комплекс в Кэсоне, Северная Корея
СМИ: Сеул и КНДР временно закроют бюро в Кэсоне из-за коронавируса
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Пекин уверен, что справится с коронавирусом, заявили в МИД КНР
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Китай решил вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
В Центральном госпитале города Ухань
Госдеп США потребовал от своих граждан не посещать КНР
Автомобили скорой помощи
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Сотрудники Роспотребназдора обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Россия ограничила полеты своих авиакомпаний в Китай
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
Лента новостейМолния