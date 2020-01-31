В Южной Корее подтвердили седьмой случай заражения коронавирусом

СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Южная Корея подтвердила седьмой случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала шестой случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Два пациента прибыли в страну из Китая и были задержаны в аэропорту, у троих симптомы проявились уже после въезда в страну. Еще один человек подхватил вирус уже в Южной Корее после контакта с одним из зараженных.

Как сообщила KCDC, седьмым зараженным стал 28-летний гражданин Южной Кореи, который посетил Ухань и 23 января через Циндао вернулся в Южную Корею в аэропорт Инчхон. 26 января у него появился легкий кашель, 29 января – температура 37,7 градусов, кашель и мокрота, после чего он сообщил о себе в общественный центр здравоохранения. Там его изолировали от других пациентов и провели анализы, которые показали наличие вируса. Сейчас пациент находится на карантине в городском Сеульском медицинском центре. Медики пытаются отследить всех, кто находился с ним в контакте.

Власти пытаются проверить всех, кто контактировал с зараженными и около трех тысяч человек, которые въезжали в Южную Корею с 14 января, побывав до этого в Ухане. В связи с распространением вируса власти Южной увеличили количество работников колл-центра экстренной эпидемиологической службы до 320 человек, а министерство обороны направило дополнительно 106 человек персонала в карантинные пункты.

Также утром в пятницу в страну прилетел самолет с 367 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. Они будут размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания.