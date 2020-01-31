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2020-01-31T11:40+0300
https://ria.ru/20200131/1564086868.html
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
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РИА Новости

США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России

03:55 31.01.2020 (обновлено: 11:40 31.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев 30-31 января, указывается, что Вашингтон поддерживает "энергетическую независимость Украины от российского доминирования". Также в документах есть напоминание о том, что в декабре конгресс принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского проекта "Северный поток — 2".

"Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора. — Прим. ред.) против дальнейшей российской агрессии", — говорится в сообщении.

Под "российской агрессией" США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе.
Москва и Киев в конце декабря подписали пятилетний контракт на продолжение транзита газа через Украину.
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16 января, 19:08
Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину

Визит Помпео

Помпео прибыл на Украину, где в пятницу проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Затем госсекретарь посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Перед началом турне Помпео побывал в Лондоне, где пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
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Майк ПомпеоРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А транзит через Северный поток 2 важным фактором сдерживания "российской агрессии" на Германию
31 января, 04:06
Геннадий Solo
63370001
Ну что сказать на такое? Видимо от обратного - российский газ стратегически сдерживает агрессию США в Европу.
31 января, 06:53
CCicicipi
7140000
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