США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.

В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев 30-31 января, указывается, что Вашингтон поддерживает "энергетическую независимость Украины от российского доминирования". Также в документах есть напоминание о том, что в декабре конгресс принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского проекта "Северный поток — 2".

"Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора. — Прим. ред.) против дальнейшей российской агрессии", — говорится в сообщении.

Под "российской агрессией" США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе.

Москва и Киев в конце декабря подписали пятилетний контракт на продолжение транзита газа через Украину.

Визит Помпео

Помпео прибыл на Украину, где в пятницу проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Затем госсекретарь посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.