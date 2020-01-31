США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России

В материалах ведомства, распространенных к визиту госсекретаря Майка Помпео в Киев 30-31 января, указывается, что Вашингтон поддерживает "энергетическую независимость Украины от российского доминирования". Также в документах есть напоминание о том, что в декабре конгресс принял закон о санкциях против альтернативного маршрута — российского проекта "Северный поток — 2".
"Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину — стратегического сдерживающего (фактора. — Прим. ред.) против дальнейшей российской агрессии", — говорится в сообщении.
Под "российской агрессией" США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и конфликт в Донбассе.
Москва и Киев в конце декабря подписали пятилетний контракт на продолжение транзита газа через Украину.
16 января, 19:08Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину
Визит Помпео
Помпео прибыл на Украину, где в пятницу проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Затем госсекретарь посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Перед началом турне Помпео побывал в Лондоне, где пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом.