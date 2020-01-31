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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-31T03:25+0300
https://ria.ru/20200131/1564086698.html
Источник сообщил о переносе запуска спутника "Меридиан-М" с Плесецка
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40824/54/408245449_0:172:3117:1925_1036x0_80_0_0_cb8b0ee875b2d760b9991a48493b43f5.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о переносе запуска спутника "Меридиан-М" с Плесецка

03:25 31.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКосмодром "Плесецк" в Архангельской области
Космодром Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Космодром "Плесецк" в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома "Плесецк", не состоявшийся в январе, намечается теперь на 14 февраля, если будет решена проблема с третьей ступенью ракеты, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск отложен с 24 января на неопределенный срок из-за проблемы с ракетой, которую пришлось возвратить со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус. Позже источник агентства на космодроме рассказал, что проблема связана с кабельной сетью третьей ступени "Союза-2" и что старт предварительно планируется на 9 февраля.
"Специалисты на космодроме продолжают разбираться с причиной неисправности в кабельной сети третьей ступени ракеты. Составлен график работ, который в случае выяснения причины предусматривает запуск 14 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если причину не удастся выяснить, то есть вариант доставки на "Плесецк" новой третьей ступени или новой ракеты "Союз-2" для запуска спутника "Меридиан-М".
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"В этом случае старт будет перенесен на 28 февраля. Сейчас на эту дату планируется запуск спутника "Глонасс-М", который тогда придется отложить на март", - пояснил источник.
В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
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В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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