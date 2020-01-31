Источник сообщил о переносе запуска спутника "Меридиан-М" с Плесецка

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Запуск военного спутника связи Запуск военного спутника связи "Меридиан-М" ракетой-носителем "Союз-2" с космодрома "Плесецк" , не состоявшийся в январе, намечается теперь на 14 февраля, если будет решена проблема с третьей ступенью ракеты, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск отложен с 24 января на неопределенный срок из-за проблемы с ракетой, которую пришлось возвратить со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус. Позже источник агентства на космодроме рассказал, что проблема связана с кабельной сетью третьей ступени "Союза-2" и что старт предварительно планируется на 9 февраля.

"Специалисты на космодроме продолжают разбираться с причиной неисправности в кабельной сети третьей ступени ракеты. Составлен график работ, который в случае выяснения причины предусматривает запуск 14 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если причину не удастся выяснить, то есть вариант доставки на "Плесецк" новой третьей ступени или новой ракеты "Союз-2" для запуска спутника "Меридиан-М".

"В этом случае старт будет перенесен на 28 февраля. Сейчас на эту дату планируется запуск спутника "Глонасс-М", который тогда придется отложить на март", - пояснил источник.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.

В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.