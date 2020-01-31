Украина в ПАСЕ "лезет в мятый костюм Порошенко", заявили в Раде

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Дипломат и депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne раскритиковал реакцию украинской делегации на подтверждение полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Так он прокомментировал слова главы делегации, депутата Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизаветы Ясько, которая заявила, что голосование за ратификацию полномочий российской делегации не решает, а усугубляет кризис в ПАСЕ.
По мнению парламентария, к миру на Украине можно прийти только благодаря диалогу с Россией.
"Госпожа Ясько пишет, что, к сожалению, Европа верит в диалог с Россией, а мы считаем, что диалог вести нельзя. Тогда непонятно, что Зеленский делал в Париже (на саммите "нормандской четверки". — Прим. ред), почему он добивается любой ценой встречи с Путиным, например, в Израиле? Это не диалог? Где здравый смысл?" — задался вопросом Волошин.
Он считает странным, что Зеленский ведет диалог с Россией, а депутаты от его партии "Слуга народа" не хотят этого делать, мешая реализации политической часть Минских соглашений.
"Ведите этот диалог. Для чего ПАСЕ вообще существует? Нет, они лезут в мятый костюм Порошенко, абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растет. У всех избирателей возникает вопрос: "А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко? Может, нас всех обманули? Может быть, он за кулисами сам всем управляет? У меня ответа на этот вопрос нет", — заключил депутат.
Возвращение в ПАСЕ
На этой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме. За это решение проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
В апреле 2014 года Москву лишили права голоса в организации из-за событий на Украине и вокруг Крыма, а затем ограничительные меры лишь усиливались.
Москва отказалась работать на таких условиях и в 2016-2018 годах не направляла заявку на подтверждение своих полномочий. Права российской делегации были восстановлены летом 2019 года.
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