В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах

"Есть два вида постельных клопов — один из них космополит, живет на территории стран с достаточно прохладным климатом, в том числе в России. А второй вид называется тропический постельный клоп, он живет в странах, расположенных близко к экватору. Но для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, и, к сожалению, он занесен в Россию", — рассказала Рославцева.