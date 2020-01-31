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РИА Наука
2020-01-31T03:09+0300
https://ria.ru/20200131/1564086564.html
В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре предупредили о тропических резистентных клопах

03:09 31.01.2020
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© Depositphotos / JareynoldsПостельный клоп
Постельный клоп
© Depositphotos / Jareynolds
Постельный клоп. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Клопы — большая проблема во всем мире, численность этих насекомых постоянно увеличивается. В России, кроме постельных клопов-космополитов, уже появились тропические клопы, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору. Они переносят опасные инфекции и устойчивы к привычным средствам борьбы, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
Если человек обнаружил на теле дорожку из небольших красных зудящих укусов, то это означает, что его покусали клопы. Проблема заключается в том, что они встречаются не только дома, но и в самых различных местах — в гостиницах, общежитиях, кинотеатрах, в транспорте, детских и медицинских учреждениях, в багаже и грузах.
В связи с резким увеличением численности насекомых Всемирная организация здравоохранения поручила специалистам собирать материал по клопам.
"Есть два вида постельных клопов — один из них космополит, живет на территории стран с достаточно прохладным климатом, в том числе в России. А второй вид называется тропический постельный клоп, он живет в странах, расположенных близко к экватору. Но для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, и, к сожалению, он занесен в Россию", — рассказала Рославцева.
По словам ученой, исследования показали, что в организме клопов и на покровах может быть все что угодно.
"То, что многократно подтверждено, — это гепатит B, но там достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных. Вирусов много, в том числе находят вирусы всех арбовирусных лихорадок. В Канаде установили прямую связь между заболеваниями пациентов и населением госпиталя клопами. Причем клопы были устойчивы к антибиотикам. Клопы размножаются, пациенты в госпиталях заболевают инфекциями, а бороться с этим нельзя", — отметила она.
Бороться с клопами можно только их уничтожением, проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым клопы устойчивы. Это вынудило ученых всего мира смотреть область неорганических веществ. В России, как отметила профессор, нашли действенный способ борьбы.
"Мы разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов – на основе природного сырья диатомита. Это осадочная порода, которая образовалась при отступлении моря и мирового океана, остатки раковинок, которые как кристаллы обладают острыми краями. Эти края нарушают покровы в частности клопов, происходит иссушение организма клопов, они погибают. Этот препарат производится уже два года в нашей стране и называется "Гектор", — рассказала Рославцева.
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