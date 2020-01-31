В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек

Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Полицейские в защитных масках на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР . При этом 213 заболевших скончались.

Днем ранее официально сообщалось о 7 711 заболевших и 170 умерших.

"По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9 692 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц", — говорится в сообщении.

Только за последние сутки выявлено 1 982 новых случая.

Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао — семь, на Тайване — девять.

Кроме того, зарегистрировано 15 238 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Еще 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Новый коронавирус

В конце декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Зараженные испытывают затруднения дыхания и чувство усталости, у них также высокая температура, кашель и боль в горле.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Его обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.