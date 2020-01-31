Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору

"Роскомнадзор состоит с компаниями Facebook и Twitter в деловой переписке. По истечении срока мы будем изучать обстоятельства и, если увидим признаки административного правонарушения, будем действовать в соответствии с законодательством РФ", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

В декабре президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.