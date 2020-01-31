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2020-01-31T02:48+0300
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Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
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РИА Новости

Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору

02:48 31.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роскомнадзор в пятницу, 31 января, последний день ждет ответа от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз с персональными данными российских пользователей.
Роскомнадзор в конце 2019 года направил компаниям запрос о предоставлении этих сведений, срок для ответа истекает 31 января, говорили в ведомстве.
"Роскомнадзор состоит с компаниями Facebook и Twitter в деловой переписке. По истечении срока мы будем изучать обстоятельства и, если увидим признаки административного правонарушения, будем действовать в соответствии с законодательством РФ", - сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Там напомнили, что глава ведомства Александр Жаров неоднократно заявлял о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками, поскольку данный метод является более цивилизованным и эффективным.
В декабре президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.
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Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ, как того требует принятый закон. Не получив конкретного ответа, в конце января 2019 года ведомство инициировало административное производство в отношении обеих компаний. В апреле суд оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тысячи рублей за неисполнение закона. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров весной говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти девять месяцев истекли в начале января 2020 года. В декабре 2019 года ведомство запрашивало компании повторно.
Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить их - блокироваться. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.
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FacebookРоскомнадзорАлександр ЖаровTwitterОбщество
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