Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса

"Вспышка коронавируса действительно представляет угрозу жизни и благополучию китайского народа. Предпринимаются беспрецедентные решительные шаги... Мы уверены в том, что мы способны победить коронавирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло", - сказал Чжан Цзюнь.