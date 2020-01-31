Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса

ООН, 31 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Китае остается вызывающей и все еще в критической стадии, однако жизни 130 заболевших удалось спасти, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Вспышка коронавируса действительно представляет угрозу жизни и благополучию китайского народа. Предпринимаются беспрецедентные решительные шаги... Мы уверены в том, что мы способны победить коронавирус и вернуть нашу жизнь в нормальное русло", - сказал Чжан Цзюнь.
Постпред указал, что ситуация с вирусом остается вызывающей и все еще в критической стадии.
"Однако более 130 жизней были спасены, люди выздоровели ", - добавил он.
По его словам, сейчас страна больше всего нуждается в медицинском оборудовании, в защитном снаряжении, очках.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.