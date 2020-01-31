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Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
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РИА Новости

Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве

01:44 31.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Скорая помощь осмотрела в отеле Four seasons 14 граждан Китая, информация о высокой температуре у восьмерых не соответствует действительности, признаки ОРВИ обнаружили только у одного из них, никого не госпитализировали , сообщает пресс- служба столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом в Москве.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что группа китайских туристов из 14 человек вызвала врачей в отель Four Seasons, восемь из них с температурой выше 39. Отмечается, что врачи оказывают им помощь и проверяют на признаки коронавируса.
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики",- говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о высокой температуре у восьмерых туристов не соответствует действительности.
"Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у 8 человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные в находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась",- говорится в сообщении.
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