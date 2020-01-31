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Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
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РИА Новости

Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве

01:08 31.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник в лаборатории больницы. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Департамент здравоохранения опроверг информацию о заболевании коронавирусом пациента одной из инфекционных больниц в Москве, у всех пациентов тесты отрицательные, подтвержденных случаев коронавируса в Москве нет, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
Ранее СМИ сообщили, что у пациента одной из инфекционных больниц на востоке Москвы предварительно обнаружен коронавирус. В свою очередь во второй инфекционной больнице отказались от комментариев. Роспотребнадзор выступил с опровержением.
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"Департамент здравоохранения Москвы и Управление Роспотребнадзора по Москве выступают с официальным опровержением. По информации Управления Роспотребнадзора по Москве, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет",- сообщает пресс-служба.
Отмечается, что в Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве". "Подчёркиваем, из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека",- говорится в сообщении.
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В инфекционную больницу госпитализируются пациенты с проявлениями острой вирусной инфекции. Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса.
В четверг Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболели 7834 человек, из них 7736 в Китае, остальные - еще в 18 странах мира, 170 человек скончались.
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