Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Департамент здравоохранения опроверг информацию о заболевании коронавирусом пациента одной из инфекционных больниц в Москве, у всех пациентов тесты отрицательные, подтвержденных случаев коронавируса в Москве нет, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что у пациента одной из инфекционных больниц на востоке Москвы предварительно обнаружен коронавирус. В свою очередь во второй инфекционной больнице отказались от комментариев. Роспотребнадзор выступил с опровержением.

"Департамент здравоохранения Москвы и Управление Роспотребнадзора по Москве выступают с официальным опровержением. По информации Управления Роспотребнадзора по Москве, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. Таким образом, в Москве подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции нет",- сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Москве исследования для определения коронавируса нового типа проводят две лаборатории Роспотребнадзора, которые находятся в ФКУЗ Противочумный центр и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве". "Подчёркиваем, из общего числа проведённых исследований коронавирус нового типа не выявлен ни у одного человека",- говорится в сообщении.

В инфекционную больницу госпитализируются пациенты с проявлениями острой вирусной инфекции. Всем поступившим с проявлением ОРВИ пациентам, которые имели контакт с гражданами Китайской народной республики в последние две недели или побывали там в течение этого же периода, в обязательном порядке выполняется лабораторное исследование на наличие нового коронавируса.