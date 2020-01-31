Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инфекционная клиническая больница №2 на востоке Москвы, где у пациента якобы обнаружили коронавирус, отказалась от комментариев.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у пациента инфекционной больницы на востоке Москвы предварительно подтвержден коронавирус. В Москве только две инфекционные больницы, на востоке - инфекционная больница №2.
"Все вопросы от средств массовой информации должны быть адресованы в пресс-службу департамента здравоохранения. Пожалуйста, звоните туда", - сообщил РИА Новости сотрудник больницы.
Официальной информацией от департамента здравоохранения Москвы РИА Новости пока не располагает.
Ранее в секретариате профильного федерального вице-премьера Татьяны Голиковой не подтвердили информацию о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
В четверг Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболели 7834 человек, из них 7736 в Китае, остальные - еще в 18 странах мира. 170 человек скончались.