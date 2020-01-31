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Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
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РИА Новости

Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении

00:52 31.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Больница. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Инфекционная клиническая больница №2 на востоке Москвы, где у пациента якобы обнаружили коронавирус, отказалась от комментариев.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у пациента инфекционной больницы на востоке Москвы предварительно подтвержден коронавирус. В Москве только две инфекционные больницы, на востоке - инфекционная больница №2.
"Все вопросы от средств массовой информации должны быть адресованы в пресс-службу департамента здравоохранения. Пожалуйста, звоните туда", - сообщил РИА Новости сотрудник больницы.
Официальной информацией от департамента здравоохранения Москвы РИА Новости пока не располагает.
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