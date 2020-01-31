Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T00:47+0300
https://ria.ru/20200131/1564085521.html
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564000011_0:65:3072:1793_1036x0_80_0_0_15dd49916c6eb72586625ff8d26d3e35.jpg
РИА Новости

В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом

00:47 31.01.2020
791
© REUTERS / China Daily Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Два первых случая заражения коронавирусом подтверждены в Италии, объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"У нас было два случая с подозрением на заражение, и сейчас поступила новая информация. Они подтверждаются", - заявил Конте в ходе специальной конференции в четверг вечером.
По его словам, речь идёт о паре китайских туристов, которые несколько дней назад приехали в Италию.
"Мы приняли все меры для изоляции двух этих случаев", - заявил премьер. Трансляция выступления велась в его Facebook.
Коронавирус
00:24
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
000421
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеРимИталияВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Международный аэропорт Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Больница
Московская больница не комментирует сообщения о якобы первом заражении
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
В Центральном госпитале города Ухань
В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
Медицинский работник в лаборатории больницы
Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
Роспотребнадзор опроверг данные о заражении коронавирусом в Москве
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая жителя Тулы
В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Оперативный штаб 31 января обсудит меры против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния