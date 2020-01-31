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Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
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РИА Новости

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

00:39 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПолитолог Михаил Погребинский
Политолог Михаил Погребинский
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Политолог Михаил Погребинский. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка" в его стране. По мнению Погребинского, президент Украины Владимир Зеленский причастен к этой проблеме, продолжая начатый еще при Леониде Кучме "курс на вытеснение русского языка".
"Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее", — отметил эксперт.
Он также предположил, что для разрешения этого вопроса могут пригодиться и европейские институты, включая суд по правам человека, поскольку с ними Киев "не может не считаться".
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Погребинский добавил, что на выборах главы государства он проголосовал за Зеленского, однако, если бы он на тот момент знал, чем обернется правление этого президента, он не стал бы отдавать за него свой голос.
С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев.
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Ситуация на УкраинеРусский язык в миреМихаил ПогребинскийРоссияКиевУкраинаВ мире
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