Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

Так он прокомментировал ситуацию с "вытеснением русского языка " в его стране. По мнению Погребинского, президент Украины Владимир Зеленский причастен к этой проблеме, продолжая начатый еще при Леониде Кучме "курс на вытеснение русского языка".

"Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнения которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее", — отметил эксперт.

Он также предположил, что для разрешения этого вопроса могут пригодиться и европейские институты, включая суд по правам человека, поскольку с ними Киев "не может не считаться".

Погребинский добавил, что на выборах главы государства он проголосовал за Зеленского, однако, если бы он на тот момент знал, чем обернется правление этого президента, он не стал бы отдавать за него свой голос.

С середины июля на Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.