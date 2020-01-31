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Лучшие фото недели: поцелуй, подарок и кипящее Солнце
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РИА Новости

Лучшие фото недели: поцелуй, подарок и кипящее Солнце

11:23 31.01.2020 (обновлено: 14:42 31.01.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Anthony Wallace

Прохожие в медицинских масках на улице в Гонконге.

Люди в масках на улице в Гонконге
1 из 30

Прохожие в медицинских масках на улице в Гонконге.

© AFP 2019 / Anthony Wallace
© REUTERS / Mussa Qawasma

Демонстрант на акции протеста в Вифлееме.

Демонстрант на Акции протеста в Вифлееме
2 из 30

Демонстрант на акции протеста в Вифлееме.

© REUTERS / Mussa Qawasma
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Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Ленинском районе Новосибирска.

Члены клуба закаливания и зимнего плавания на регулярной тренировке на озере в Ленинском районе Новосибирска
3 из 30

Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Ленинском районе Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин приветствует в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой во время встречи
4 из 30

Президент России Владимир Путин приветствует в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.

Бывший узник концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау принимает участие на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
5 из 30

Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© AFP 2019 / Pius Utomi Ekpei

Люди несут товары, спасенные от пожара на рынке Балогун в Лагосе.

Люди несут товары, спасенные от пожара, в районе рынка Балогун в Лагосе
6 из 30

Люди несут товары, спасенные от пожара на рынке Балогун в Лагосе.

© AFP 2019 / Pius Utomi Ekpei
© REUTERS / Tolga Bozoglu/ Pool

Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — инкрустированное зеркало.

Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции
7 из 30

Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — инкрустированное зеркало.

© REUTERS / Tolga Bozoglu/ Pool
© REUTERS / NSO/NSF/AURA

Телескоп DKIST получил самые подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Детальное изображение поверхности Солнца, сделанное телескопом DKIST
8 из 30

Телескоп DKIST получил самые подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

© REUTERS / NSO/NSF/AURA
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Советский тяжелый танк ИС-3 участвует в показательном выезде исторической бронетехники в Приморье.

Советский тяжёлый танк ИС-3 (на первом плане) во время показательного выезда на Центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа в Приморском крае
9 из 30

Советский тяжелый танк ИС-3 участвует в показательном выезде исторической бронетехники в Приморье.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© AFP 2019 / Anthony Wallace

Влюбленные в медицинских масках едут в поезде гонконгского метро.

Пара в масках лица в метро Гонконга
10 из 30

Влюбленные в медицинских масках едут в поезде гонконгского метро.

© AFP 2019 / Anthony Wallace
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Участники древней национальной конной игры "Аламан улак" в Кара-Суйском районе Киргизии.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
11 из 30

Участники древней национальной конной игры "Аламан улак" в Кара-Суйском районе Киргизии.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Московские коммунальщики убирают снег возле здания МГУ на Воробьевых горах во время первого за зиму сильного снегопада.

Уборка снега в Москве
12 из 30

Московские коммунальщики убирают снег возле здания МГУ на Воробьевых горах во время первого за зиму сильного снегопада.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© REUTERS / Eloisa Lopez

Празднование Нового года по лунному календарю в китайском квартале филиппинской столицы Манилы.

Празднование Нового года по лунному календарю в китайском квартале Манилы, Филиппины
13 из 30

Празднование Нового года по лунному календарю в китайском квартале филиппинской столицы Манилы.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AFP 2019 / Douglas Magno

Поисковые работы на месте схода оползня в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии.

Поисковые работы на месте схода оползня в Белу-Оризонти, Бразилия
14 из 30

Поисковые работы на месте схода оползня в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии.

© AFP 2019 / Douglas Magno
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию
15 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AFP 2019 / Said Khatib

Палестинская семья в лагере для беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Палестинская семья в лагере для беженцев Хан-Юнис на юге Сектора Газа
16 из 30

Палестинская семья в лагере для беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа.

© AFP 2019 / Said Khatib
© REUTERS / Mussa Qawasma

Палестинец смотрит по телевизору выступление президента США Дональда Трампа, представляющего "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Палестинец смотрит выступление президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта в кафе Хеврона
17 из 30

Палестинец смотрит по телевизору выступление президента США Дональда Трампа, представляющего "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

Участники антиправительственной демонстрации на площади Аль-Хилани в Багдаде.

Участники антиправительственной демонстрации на площади Аль-Хилани в Багдаде
18 из 30

Участники антиправительственной демонстрации на площади Аль-Хилани в Багдаде.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
© AP Photo / Invision / Matt Sayles

Выступление Арианы Гранде на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе.

Ариана Гранде во время выступления на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
19 из 30

Выступление Арианы Гранде на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Invision / Matt Sayles
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сугробы в одном из дворов Новосибирска. Мэрия ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов.

Сугробы в одном из дворов Новосибирска
20 из 30

Сугробы в одном из дворов Новосибирска. Мэрия ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2019 / Raul Arboleda

Артисты "Королевского Русского Балета" на репетиции "Лебединого озера" в Боготе.

Артисты Королевского Русского Балета на репетиции балета Лебединое озеро в Боготе
21 из 30

Артисты "Королевского Русского Балета" на репетиции "Лебединого озера" в Боготе.

© AFP 2019 / Raul Arboleda
© REUTERS / Monica Almeida

Болельщики скорбят по баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета в Калифорнии.

Люди возле изображения Коби Брайанта
22 из 30

Болельщики скорбят по баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета в Калифорнии.

© REUTERS / Monica Almeida
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
23 из 30
Северное сияние в Мурманской области.
© РИА Новости / Павел Львов
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© AFP 2019 / Johannes Eisele

Интерактивная инсталляция Impulse на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Интерактивная инсталляция Impulse на Таймс-сквер в Нью-Йорке
24 из 30

Интерактивная инсталляция Impulse на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Johannes Eisele
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Женщина моет посуду на окраине Сринагара в Индии.

Женщина моет посуду после снегопада на окраине Сринагара в Индии
25 из 30

Женщина моет посуду на окраине Сринагара в Индии.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2020" в Казани.

Участницы конкурса красоты Мисс Татарстан-2020 в Казани
26 из 30

Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2020" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© REUTERS / Antara Foto / Aprillio Akbar

Пассажиры поезда наблюдают на вокзале Гамбир в Джакарте за артистами, исполняющими "Танец льва" в честь Нового года по лунному календарю.

Пассажиры смотрят на выступление артистов, исполняющих Танец льва, на железнодорожной станции Гамбир во время празднования Нового года по лунному календарю в Джакарте
27 из 30

Пассажиры поезда наблюдают на вокзале Гамбир в Джакарте за артистами, исполняющими "Танец льва" в честь Нового года по лунному календарю.

© REUTERS / Antara Foto / Aprillio Akbar
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина в новосибирский аэропорт Толмачево.

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
28 из 30

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина в новосибирский аэропорт Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лебеди-кликуны и утки-кряквы на озере в заказнике "Лебединый" в Алтайском крае.

Государственный природный комплексный заказник Лебединый
29 из 30

Лебеди-кликуны и утки-кряквы на озере в заказнике "Лебединый" в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

Исследовательское судно Адмирал Владимирский на пути из Монтевидео в Антарктиду
30 из 30

Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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