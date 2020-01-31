Лучшие фото недели: поцелуй, подарок и кипящее Солнце

Прохожие в медицинских масках на улице в Гонконге.
Демонстрант на акции протеста в Вифлееме.
Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Ленинском районе Новосибирска.
Члены клуба закаливания и зимнего плавания на тренировке в Ленинском районе Новосибирска.
Президент России Владимир Путин приветствует в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару.
Президент России Владимир Путин приветствует в Кремле премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супругу Сару.
Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.
Бывший узник концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" на мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима.
Люди несут товары, спасенные от пожара на рынке Балогун в Лагосе.
Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — инкрустированное зеркало.
Канцлер Германии Ангела Меркель получает подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — инкрустированное зеркало.
Телескоп DKIST получил самые подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Телескоп DKIST получил самые подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Советский тяжелый танк ИС-3 участвует в показательном выезде исторической бронетехники в Приморье.
Советский тяжелый танк ИС-3 участвует в показательном выезде исторической бронетехники в Приморье.
Влюбленные в медицинских масках едут в поезде гонконгского метро.
Участники древней национальной конной игры "Аламан улак" в Кара-Суйском районе Киргизии.
Участники древней национальной конной игры "Аламан улак" в Кара-Суйском районе Киргизии.
Московские коммунальщики убирают снег возле здания МГУ на Воробьевых горах во время первого за зиму сильного снегопада.
Московские коммунальщики убирают снег возле здания МГУ на Воробьевых горах во время первого за зиму сильного снегопада.
Празднование Нового года по лунному календарю в китайском квартале филиппинской столицы Манилы.
Празднование Нового года по лунному календарю в китайском квартале филиппинской столицы Манилы.
Поисковые работы на месте схода оползня в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии.
Поисковые работы на месте схода оползня в городе Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Палестинская семья в лагере для беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Палестинец смотрит по телевизору выступление президента США Дональда Трампа, представляющего "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Палестинец смотрит по телевизору выступление президента США Дональда Трампа, представляющего "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Участники антиправительственной демонстрации на площади Аль-Хилани в Багдаде.
Участники антиправительственной демонстрации на площади Аль-Хилани в Багдаде.
Выступление Арианы Гранде на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе.
Выступление Арианы Гранде на 62-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе.
Сугробы в одном из дворов Новосибирска. Мэрия ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов.
Сугробы в одном из дворов Новосибирска. Мэрия ввела в городе режим ЧС из-за непрекращающихся снегопадов.
Артисты "Королевского Русского Балета" на репетиции "Лебединого озера" в Боготе.
Артисты "Королевского Русского Балета" на репетиции "Лебединого озера" в Боготе.
Болельщики скорбят по баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета в Калифорнии.
Болельщики скорбят по баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета в Калифорнии.
Интерактивная инсталляция Impulse на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Женщина моет посуду на окраине Сринагара в Индии.
Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2020" в Казани.
Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан-2020" в Казани.
Пассажиры поезда наблюдают на вокзале Гамбир в Джакарте за артистами, исполняющими "Танец льва" в честь Нового года по лунному календарю.
Пассажиры поезда наблюдают на вокзале Гамбир в Джакарте за артистами, исполняющими "Танец льва" в честь Нового года по лунному календарю.
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина в новосибирский аэропорт Толмачево.
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина в новосибирский аэропорт Толмачево.
Лебеди-кликуны и утки-кряквы на озере в заказнике "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебеди-кликуны и утки-кряквы на озере в заказнике "Лебединый" в Алтайском крае.
Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".
Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".