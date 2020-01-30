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2020-01-30T23:52+0300
https://ria.ru/20200130/1564084795.html
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
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РИА Новости

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

23:40 30.01.2020 (обновлено: 23:52 30.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер WhatsApp
Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp.
Джефф Безос
22 января, 08:48
Эр-Рияд назвал обвинения во взломе телефона Безоса "абсурдными"
Он отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Также Дуров заявил, что источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть бэкдоры — намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев.
Помимо этого, Дуров посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp.
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WhatsApp Inc.Джефф БезосПавел ДуровТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Нужно сказать спасибо что Дуров не хаит Россию как мигрант из СССР основатель Google Сергей Брин. Дуров гениальный программист и маркетолог, оба его продукта стали глобальными, мировами хитами! Таких людей нужно держать ближе к родине иначе они в какой то момент могут повернуться против неё. Думаю было бы лучше дать Дурову карт бланш на творчество (раз бороться с ним все равно не получается), лабораторию в России, школу програмистов при нем организовать, у него не стандартный, не потребительский взгляд на работу!
31 января, 00:51
Товарищ .
56210012
Дуров завалит когда нибудь уже свой пищеприемник?! Что там шифровать? Сообщение о том где котлетки лежат? Реклама своего мессенджера, не более. У него то там наверное все шифруется! Кому он этим помогает?!
31 января, 00:18
Эрика Хы
34300329
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