Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Он отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Также Дуров заявил, что источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть бэкдоры — намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев.