Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украинские шахтеры перекрыли в четверг несколько трасс, требуя погасить задолженность по зарплате и поддержать угольную отрасль, заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец

Ранее Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.

"Сегодня в Мирнограде (Донецкая область - ред.) шахтеры перекрывали движение на перекрестке улиц Соборная и Центральная, неподалеку админздания ГП "Мирноградуголь". Среди требований горняков - погашение долгов по заработной плате, государственная поддержка угольной отрасли. Также они протестовали против принятия законов, ограничивающих права трудящихся", - написал Волынец в Facebook

По его словам, похожие акции прошли в четверг и в других регионах Украины, "в частности во Львове, Кривом Роге и Киеве".