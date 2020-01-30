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Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате
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РИА Новости

Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате

22:55 30.01.2020 (обновлено: 22:56 30.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста шахтеров
Участники акции протеста шахтеров
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста шахтеров. Архивное фото
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Украинские шахтеры перекрыли в четверг несколько трасс, требуя погасить задолженность по зарплате и поддержать угольную отрасль, заявил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.
"Сегодня в Мирнограде (Донецкая область - ред.) шахтеры перекрывали движение на перекрестке улиц Соборная и Центральная, неподалеку админздания ГП "Мирноградуголь". Среди требований горняков - погашение долгов по заработной плате, государственная поддержка угольной отрасли. Также они протестовали против принятия законов, ограничивающих права трудящихся", - написал Волынец в Facebook.
По его словам, похожие акции прошли в четверг и в других регионах Украины, "в частности во Львове, Кривом Роге и Киеве".
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
Шахтеры на акции протеста во Львове против задержек заработной платы
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