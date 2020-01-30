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Мишустин встретится в Алма-Ате с премьером Белоруссии
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РИА Новости

Мишустин встретится в Алма-Ате с премьером Белоруссии

21:40 30.01.2020 (обновлено: 21:41 30.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин впервые встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом в ходе своего визита в Казахстан, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Мишустин ранее прибыл в Казахстан с рабочим визитом, это его первая заграничная поездка в новой должности, он возглавил российский кабмин ровно две недели назад.
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В пятницу в Алма-Ате он примет участие в очередной встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза - заседании Евразийского межправительственного совета, а также выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, на полях мероприятий у Мишустина запланирован ряд двусторонних встреч. В частности, он побеседует с премьером Казахстана Аскаром Маминым, а также встретится с белорусским коллегой Румасом, премьер-министрами Армении и Молдавии Николом Пашиняном и Ионом Кику.
Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев 15 января на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым премьером стал Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу России. Указ о его назначении вышел 16 января, а 21 января был объявлен персональный состав
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