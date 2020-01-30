Мишустин встретится в Алма-Ате с премьером Белоруссии

АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. Новый глава правительства РФ Новый глава правительства РФ Михаил Мишустин впервые встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом в ходе своего визита в Казахстан , сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Мишустин ранее прибыл в Казахстан с рабочим визитом, это его первая заграничная поездка в новой должности, он возглавил российский кабмин ровно две недели назад.

В пятницу в Алма-Ате он примет участие в очередной встрече глав правительств стран Евразийского экономического союза - заседании Евразийского межправительственного совета, а также выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, на полях мероприятий у Мишустина запланирован ряд двусторонних встреч. В частности, он побеседует с премьером Казахстана Аскаром Маминым, а также встретится с белорусским коллегой Румасом, премьер-министрами Армении и Молдавии Николом Пашиняном и Ионом Кику.