Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T21:00+0300
https://ria.ru/20200130/1564082146.html
Порошенко не придет в пятницу на допрос в ГБР Украины
https://cdn22.img.ria.ru/images/147620/11/1476201124_0:5:3039:1714_1036x0_80_0_0_c5002c025dc803de903e6e0d6f690e5c.jpg
РИА Новости

Порошенко не придет в пятницу на допрос в ГБР Украины

21:00 30.01.2020
544
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 янв - РИА Новости. Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что бывший глава государства не сможет прийти в пятницу на допрос в Госбюро расследований, поскольку его не будет в стране в связи с командировкой.
Ранее Порошенко заявил, что 31 января придет на допрос в госбюро расследований Украины, если будет в стране.

"Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине", - цитирует Голованя пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook. Сообщается, что адвокат экс-президента официально проинформировал об этом следователей.

На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Госбюро расследований ранее опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.
Петр Порошенко
29 января, 17:12
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
7203021
Обсудить 2
Государственное бюро расследований УкраиныСитуация на УкраинеПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич обвинил Зеленского в приближении к радикальным националистам
Участники акции протеста шахтеров
Украинские шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ усилить мониторинг на всей территории Украины
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич обвинил Украину в использовании беспилотников на Донбассе
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum
Оливер Стоун отметил качество работы RT
Петр Порошенко
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин пообещал включить муниципалитеты в Совет по нацпроектам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Полицейский
В новом КоАп введут категорию грубых административных нарушений
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Михаил Мишустин
Мишустин прилетел в Казахстан
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния