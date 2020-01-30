Порошенко не придет в пятницу на допрос в ГБР Украины

Ранее Порошенко заявил, что 31 января придет на допрос в госбюро расследований Украины, если будет в стране.

"Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине", - цитирует Голованя пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook . Сообщается, что адвокат экс-президента официально проинформировал об этом следователей.

На 31 января назначен допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу об инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Госбюро расследований ранее опубликовало на своем сайте повестку о вызове Порошенко на допрос. В ведомстве уточнили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, и пригрозили в случае неявки на допросы применить меру принудительного сопровождения.