2020-01-30T20:44+0300
2020-01-30T20:44+0300
https://ria.ru/20200130/1564081649.html
Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады
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РИА Новости
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РИА Новости
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Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады
Сотрудники Следственного комитета поздравили ветерана Великой отечественной войны. Михаилу Семеновичу Кугелеву 97 лет, и он не смог посетить торжественный митинг в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда.
2020-01-30T20:44+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74807799&type=mp4
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Парад для одного: как ветерана поздравили с днем снятия блокады
Сотрудники Следственного комитета поздравили ветерана Великой отечественной войны. Михаилу Семеновичу Кугелеву 97 лет, и он не смог посетить торжественный митинг в честь 76-летия освобождения блокадного Ленинграда.
Поэтому сотрудники регионального СК перенесли праздничную программу прямо к его дому: специально для ветерана-блокадника выступили около 200 офицеров, курсантов и юнармейцев.