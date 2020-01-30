Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
"Как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Госдумы. — Прим. ред.), надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен", — заявил министр на заседании совета по развитию местного самоуправления, что вызвало смех у участников встречи.
"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент.
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов. Его комментарий относился к вопросу выделения грантов.
Путин в ходе заседания поручил поднять до пяти процентов долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан. Помимо этого, глава государства призвал регионы реструктуризировать бюджетные кредиты органов местного самоуправления. Президент также заявил о необходимости устранить несогласованность между регионами и муниципалитетами.