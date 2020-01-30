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Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
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РИА Новости

Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"

20:30 30.01.2020 (обновлено: 21:08 30.01.2020)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
"Как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Госдумы. — Прим. ред.), надо беречь каждый рубль. Вот я с этим полностью согласен", — заявил министр на заседании совета по развитию местного самоуправления, что вызвало смех у участников встречи.
"Кто бы сомневался", — отметил с улыбкой президент.
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В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов. Его комментарий относился к вопросу выделения грантов.
Путин в ходе заседания поручил поднять до пяти процентов долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан. Помимо этого, глава государства призвал регионы реструктуризировать бюджетные кредиты органов местного самоуправления. Президент также заявил о необходимости устранить несогласованность между регионами и муниципалитетами.
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Виктор КидяевАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономикаПолитика
Популярные комментарии
Конечно беречь у нас и отправлять в США в мервый для нашей экономики фонд, но инвестиционный для американцев
30 января, 21:14
Ю.Юрий .
4500420
Силуанов прям мистер очевидность.Это всё равно,что сказать:"экономика должна быть экономной."
30 января, 21:48
Вадим Ипполитов
2390501
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