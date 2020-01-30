Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника

Москалькова встретилась с Миятович в ходе рабочей поездки в Страсбург.

"Обратила внимание госпожи Миятович на нарушение прав гражданина Российской Федерации Александра Винника. Учитывая все обстоятельства данного дела, я оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина", - говорится в аккаунте.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивались также Россия и Франция.

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.

Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.