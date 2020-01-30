Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович дело экстрадированного во Францию из Греции россиянина Александра Винника, говорится в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.
Москалькова встретилась с Миятович в ходе рабочей поездки в Страсбург.
16 января, 21:00Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
"Обратила внимание госпожи Миятович на нарушение прав гражданина Российской Федерации Александра Винника. Учитывая все обстоятельства данного дела, я оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина", - говорится в аккаунте.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивались также Россия и Франция.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.