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Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника
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РИА Новости

Москалькова обсудила с Миятович нарушение прав россиянина Винника

20:27 30.01.2020 (обновлено: 20:28 30.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович дело экстрадированного во Францию из Греции россиянина Александра Винника, говорится в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram.
Москалькова встретилась с Миятович в ходе рабочей поездки в Страсбург.
Александр Винник
16 января, 21:00
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
"Обратила внимание госпожи Миятович на нарушение прав гражданина Российской Федерации Александра Винника. Учитывая все обстоятельства данного дела, я оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина", - говорится в аккаунте.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивались также Россия и Франция.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его перевезли из Греции. В ночь со вторника на среду суд в Париже постановил, что россиянин должен оставаться под стражей.
Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки.
Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.
Александр Винник
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникДунья МиятовичТатьяна МоскальковаФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
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